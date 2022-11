Isa Pantoja aclara el motivo de su preocupante visita al hospital

Isa Pantoja ha regresado a España tras su viaje de una semana por Abu Dhabi y Bangkok con su pareja Asraf Beno y su hijo Alberto. Tan solo unas horas después de llegar, la joven ha acudido a un hospital de Jerez de la Frontera generando cierta preocupación.

Debido a la agitación que ha causado esta visita, ha sido la propia colaboradora de El Programa de AR la que ha aclarado el porqué de su visita a dicho hospital. Ya desde su casa en El Puerto de Santa María, Isa Pantoja ha utilizado su perfil de Instagram para explicar qué le ha ocurrido.

“He cogido frío en el avión y me ha afectado a la garganta. No me ha pasado nada en el viaje a Tailandia, estoy genial”, explicaba la hija de Isabel Pantoja. No es nada nuevo pues es sabido que en los aviones ponen el aire acondicionado a temperaturas bastante bajas. “Estoy perfecta, pero prefería ir al médico en un momento y ha sido lo mejor para quitar la fiebre”, ha terminado de aclarar Isa.

Posteriormente ha explicado los antibióticos que le ha mandado el médico y que sufría un poco de jet lag debido al cambio horario y todavía se encontraba algo dormida. Son seis horas de diferencia entre el país asiático y España. El principal motivo de preocupación por la visita al hospital es porque estos países son fuente de raras enfermedades tropicales. Por suerte, este no ha sido el caso de Isa Pantoja.

Cuando llegó a España, los periodistas ya estaban esperando a la hermana de Kiko Rivera en el aeropuerto para preguntarle sobre su polémica familiar más reciente. Se han filtrado unos audios de su madre, Isabel Pantoja, en los que atacaba a su hija directamente. Isa se ha zafado de las preguntas respondiendo que “con mi madre estoy muy bien, hablo con ella todos los días”. “Me lo he pasado muy bien y Albertito también, que es lo importante”, ha contado además sobre su viaje a Tailandia.