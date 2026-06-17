Irene Rosales carga contra Kiko Rivera: «Mi mente empezó a funcionar cuando me separé»

Irene Rosales ha tomado la firme decisión de no guardar silencio. Después del revuelo que ha generado la campaña publicitaria en la que ha sido imagen y del posterior comunicado de Kiko Rivera en sus redes sociales, la andaluza ha querido ir mucho más allá. Primero lo hizo a través de sus redes sociales y, posteriormente, durante su paso por El tiempo justo, programa en el que habitualmente colabora. Todo comenzó cuando salió a la luz la campaña que ha dado de qué hablar, cuyo eslogan estaba cargado de ironía: «Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa mix, elige el mejor kiko». El hijo de Isabel Pantoja no tardó en pronunciarse públicamente, haciendo hincapié en que la notoriedad que estaba teniendo su ex mujer estaba ligada a la relación que mantuvieron en el pasado: «La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un kiko».

Como consecuencia de estas declaraciones, Irene Rosales publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que celebraba no solamente el gran momento personal que está atravesando, sino que está rodeada de apoyo y está profundamente enfocada en su bienestar. Pero no todo quedó ahí, puesto que aprovechó su paso por El tiempo justo para defenderse, haciendo hincapié en su derecho a trabajar sin dar explicaciones a nadie. «Es trabajo y no me arrepiento de nada», comenzó diciendo la ex nuera de Isabel Pantoja. Eso sí, reconoció que, en un primer momento, la propuesta le sorprendió profundamente: «Cuando me lo propusieron, dije: ‘Ostras’. Al rato pensé que era trabajo y que si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra persona». Es más, quiso defender el toque humorístico de esta campaña: «Es una publicidad y lo pensé con mi equipo. Es con humor y si te lo quieres tomar bien, bien; si no, es tu problema».

Aunque es consciente de las consecuencias de este tipo de decisiones, si hay algo que Irene Rosales tiene claro es que su prioridad en estos momentos es priorizar su estabilidad. «Estoy en un momento en el que pienso en mí, quiero hacer un colchón y comprarme una casita», reconoció en El tiempo justo. Y deja algo claro: «Lo haría una y mil veces. Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho. Me he metido en el papel y es el mejor maíz. Es una publicidad».

Irene Rosales carga contra Kiko Rivera: «Para ser la cornuda de España también me lo he comido»

Durante su paso por el programa de Telecinco, la andaluza aprovechó para responder con contundencia a Kiko Rivera. No solamente dejó claro que no le molestaban en absoluto sus palabras, sino que aseguró que su realidad no tiene nada que ver con la de su ex marido: «La imagen que tiene él de mí no es para nada la que yo tengo de mí durante los 11 años de matrimonio».

Respecto a las insinuaciones de fama por parte de Kiko Rivera, Irene lo tiene claro: «Si soy una persona conocida es por él, pero si lo soy, es para lo malo y para lo bueno, que para ser la cornuda de España también me lo he comido». Además, quiso defender no solamente su humildad, sino también su trayectoria laboral: «Antes de ser conocida he sido feliz poniendo copas… y si me tengo que poner mañana detrás de una barra, con todo el orgullo del mundo».

A pesar de todo, durante su paso por El tiempo justo, la colaboradora dejó algo claro: «Estoy guerrera, pero no voy a entrar a hundirle a él, solo a responder (…) Quiere hundirme e ir a por todas, pero no voy a entrar». Todo ello mientras no se dejó intimidar, respondiendo directamente a las palabras de Kiko: «Estoy de acuerdo con las palabras que dice, que la mente no me da para más. Mi mente ha empezado a funcionar una vez que tomé la decisión de separarme».