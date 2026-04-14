Hace tan sólo unos días, Kiko Rivera se sentó en el plató de De Viernes para sincerarse sobre muchas cuestiones que quedaron pendientes tras su Scoop. Además, aprovechó la ocasión para volver a arremeter contra Irene Rosales, su ex mujer y madre de sus hijas.

Entre otras cuestiones, el DJ desveló que, en su anterior entrevista, estaba muy enfadado con ella por lo sucedido en Semana Santa. ¿A qué se refería? Al hecho de que Irene supuestamente no le cambió los días que le correspondían durante las vacaciones con sus hijas. Algo que quería hacer para poder irse a Gran Canaria para ver a la tonadillera.

«Irene me dijo que tenía un viaje programado y que no podía cambiarlo. Expliqué los motivos, pero a través de los abogados», aseguró Kiko Rivera. Además, aseguró que se encontró con su ex pareja por Sevilla y no estaban sus hijas con ella, por lo que no estaba de viaje.

Todo ello mientras habló de más puntos del acuerdo que ambos firmaron tras la separación. Durante su paso por El tiempo justo este mismo martes 14 de abril, Irene Rosales se ha mostrado contundente con su ex marido: «Va a resultar que tengo la culpa de todo. Me da hasta rabia tener que estar hablando del convenio».

En cuanto a lo ocurrido en Semana Santa, la colaboradora de El tiempo justo explicó que las vacaciones se reparten en años pares e impares: «Hay muchas pinceladas y en Semana Santa no especificaba, pero por abogados dicho, en años pares son todas las vacaciones para la madre».

Y añadió: «Yo organicé una Semana Santa tanto con mis hijas como sin ellas, porque tengo derecho al disfrute cuando no las tengo». Todo ello mientras explicó que no era conocedora del motivo por el que Kiko quería ese cambio: «Él a mí no me pone que se vaya a ir de vacaciones con la madre».

Es más, aseguró que ella no le cambia el horario por trabajo, por lo que, «por miedo, anulé los planes». Todo ello mientras la colaboradora de El tiempo justo hizo hincapié en que, en numerosas entrevistas, ha asegurado que espera que sus hijas retomen el contacto con su abuela.

Respecto a si le molestaría si viajaban con su padre, ella fue sincera: «Cuando le corresponden las niñas, las tiene del viernes hasta el lunes y si no van al colegio un día, no pasa nada, tienen una edad en la que, si pierden un examen, se lo pueden volver a poner», afirmó la andaluza. Y añadió: «Lo que pueda aportar y ayudar es beneficioso para mis hijas».