‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta historia que aterrizó en Antena 3 para sustituir a ‘Mujer’.

El pasado martes 28 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una de las entregas más completas, hasta la fecha, de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta tuvimos la oportunidad de ver cómo, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos capítulos, Gülben haya puesto a su familia en peligro.

Y eso es algo que, evidentemente, jamás se perdonará. Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo Naci está absolutamente decidido a recordar a Safiye cada detalle del pasado. Todo ello mientras la joven trata por todos los medios de ignorarlo, pero cada vez se le hace más complicado enfrentarse a esta situación.

💭 «¿Qué he hecho? Estoy fuera» Safiye sale por primera vez de casa 😱 📺 ESTA NOCHE, #Inocentes a las 22:45h en Antena 3 pic.twitter.com/qfDCytn5tN — antena 3 (@antena3com) October 4, 2021

Después de todo, por fin hemos podido descubrir lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que se emitirá esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Han descubrirá algo verdaderamente impactante. ¿En qué consiste? En el hecho de que Naci conoce uno de sus mayores secretos.

Esto hará posible que el rencor que el hombre siente por Naci aumente por momentos. Y siendo honestos, no es para menos. Gülben, por su parte, ha tomado la decisión de renunciar por completo y de una vez por todas a Esat. Por lo tanto, buscará una nueva aventura en la que verse involucrada.

Inci también dará de qué hablar en esta nueva entrega, ya que se entera de algo muy concreto: Memduh trabaja como taxista. Por ese mismo motivo, al saber esta información, no dudará en tomar una de las decisiones más radicales que se recuerdan. Eso sí, no se lo hará saber a nadie. No te pierdas la próxima entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.