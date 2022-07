No es ningún secreto que Inocentes se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia.

El pasado martes 5 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Inocentes en Antena 3. Así pues, somos partícipes de cómo ese equilibrio que había entre Han y Ceylan ha comenzado a cambiar, de un instante a otro. Ella tiene claro cuáles son sus expectativas, pero Han no está tan seguro de poder cumplirlas.

Por si fuera poco, vemos cómo la muerte de Hikmet continúa causando grandes estragos en la familia, ya que es una pérdida que les ha marcado mucho. A medida que pasa el tiempo, todo va volviendo a la normalidad. Todo ello mientras los hermanos se sienten cada vez más unidos frente a todo lo que está a punto de suceder.

¿Le dará Esra una segunda oportunidad a Anil esta noche en #Inocentes? 🥺 https://t.co/LBSjo3pAbm — antena 3 (@antena3com) July 11, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucederá en la nueva entrega de Inocentes que veremos esta noche en Antena 3. Así pues, veremos cómo Han se sincerará como nunca con Ceylan. El empresario terminará confesándole de que tiene miedo de no poder lograr ese sueño de ser padre.

Se trata de un temor que le tiene completamente bloqueado. A pesar de todo, el protagonista volverá a hacer frente a su pasado. Por lo tanto, dará un gran paso hacia su felicidad. Pero ¿lo hará junto a Ceylan? ¿O lo hará completamente solo? No te pierdas la nueva entrega de Inocentes esta noche en Antena 3.