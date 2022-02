‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta espectacular historia.

El pasado lunes 21 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, observamos cómo Neriman y Gülben se han convertido en dos de las grandes protagonistas de este capítulo. Y es que las dos decidieron ir al hospital para saber en qué estado se encontraba Hikmet.

Por si fuera poco, también fuimos partícipes de cómo Safiye ha recibido muchísimo apoyo por parte de su familia, pero también de alguien que jamás llegó a imaginar. Lo cierto es que las hermanas están absolutamente destrozadas ante la sola idea de que su padre pudiera morir. Además, no dejan de pensar en la falta que les hace Han en estos complicados momentos.

“Si te encuentras con Inci en ese lugar, dile que estoy bien”. 🥺💔 #Inocentes21Feb https://t.co/qIf2tDgNaa — antena 3 (@antena3com) February 21, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera, veremos cómo Gülben tendrá la esperanza de que Han no pueda soportar dejarlos completamente solos tras todo lo sucedido.

La joven, por lo tanto, tomará una de las decisiones más importantes, contundentes y drásticas de su vida. Para ello, tendrá que verse las caras con él. Lo que Gülben no espera es que, cuando regrese a casa, le esperará una enorme sorpresa. Rüya descubrirá que Neriman no se matriculó, por lo que decidirá tomar la iniciativa en este asunto. Es consciente de que dará mucho de qué hablar. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.