‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Es un claro ejemplo del espectacular gusto que tiene Antena 3 a la hora de elegir historias que, desde luego y pase lo que pase, no han dejado indiferente a nadie.

El pasado martes 15 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de cómo Rüya, el persona que más está sorprendiendo en los últimos capítulos, ha decidido observar muy de cerca a Han. Y no solamente a él, sino también al resto de la familia.

Estamos ante un gesto que, desde luego, va a cambiar por completo el curso de los acontecimientos de ahora en adelante. Han trata de refugiarse en su propio mundo tras la devastadora muerte de Inci. Safiye, por su parte, lucha constantemente contra esa desesperación que siente, mientras la familia toma un rumbo diferente para intentar rectificar esa situación en la que se han visto involucrados.

¿Cómo afrontará Han el vacío que ha dejado Inci en su vida? 😢 #Inocentes15Feb Directo ▶ https://t.co/JLOyNNP80y pic.twitter.com/5z9bISXshc — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 15, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucederá en la nueva entrega de ‘Tierra amarga’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Es entonces cuando podremos ver cómo Gülben y Neriman se convertirán en dos de las grandes protagonistas. ¿La razón? Las dos esperarán recibir buenas noticias en el hospital, tras lo sucedido con Hikmet.

Todo ello mientras Safiye recibirá un enorme apoyo desde casa, de alguien que jamás imaginó. Las hermanas estarán destrozadas ante la idea de perder a su padre y, a su vez, no dejarán de pensar en que no pueden estar junto a Han en estos malos momentos. Esta terrible noticia, finalmente, llega a oídos de éste aunque lo cierto es que la reacción no será la que esperaremos. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.