Paula Ordovás se ha convertido en una de las influencers más seguidas por el público. Gracias a su contenido, la joven ha logrado ser una de las grandes representantes del lifestyle en España. Una carrera profesional que ejecuta de la mano de su My peep toes, icónico y legendario blog, y de su faceta como empresaria y madre. Pero, además, durante los últimos días se ha vuelto noticia por la publicación de su libro: La chica de los ojos marrones. Un proyecto muy personal con el que ha abierto su corazón, como nunca antes, y ha hablado de aspectos de su vida que la han marcado profundamente. Pues, según lo revelado, su infancia fue una auténtica pesadilla.

La chica de los ojos marrones es un libro donde Paula Ordovás ha revelado los abusos que sufrió cuando era una niña, el maltrato psicológico, cómo era la relación con su madre, sus años de silencio y el peso de la autoexigencia. Una historia de vida muy dura donde una de las declaraciones que más ha impactado, por obvias razones, han sido las relacionadas con el abuso que vivió por parte del guardés que trabajaba en su casa. Una terrible situación que comenzó a sufrir cuando tenía cuatro años. Pero, por si fuera poco, ha confesado que no contó en ningún momento con el apoyo de su familia.

Recientemente, y debido a este lanzamiento, Paula Ordovás ha concedido una entrevista a los compañeros de 20minutos. «Lo he escrito por mí, pero también con la esperanza de que pueda servir a otras personas que estén atravesando un momento de oscuridad», comentó. De esa manera, la influencer ha explicado que fue tal el trauma que le estaban generando los abusos que no contó nada a nadie durante dos años.

Pero, fue cuanto tenía seis años que ya no pudo soportarlo más y decidió contarlo todo a su familia. Sin embargo, el apoyo y la justicia que estaba esperando recibir nunca llegó. «Mi familia decidió ocultar los abusos y normalizarlo», confiesa. Una situación que terminó marcándola a nivel personal, en varios aspectos de su vida y de su personalidad.

Paula Ordovás se sincera: «Lo he contado porque estaba preparada»

Escribir su historia de vida le ha ayudado a liberarse, de cierta manera. Por ello, durante su paso por el pódcast No estamos locas, de Luc Loren, se sinceró al respecto. «Estoy casi logrando la felicidad que para mí es el equilibrio. Haber contado mi historia y haber sido consciente de que una autoexigencia casi destructiva que tenía era por algo que no había curado en mi pasado y haberle dado una solución, está suponiendo la felicidad y poder decir adiós a la Paula del pasado, pero abrazándola», confesó.

«Lo he superado y por eso lo he contado porque estaba preparada», concluyó. Cabe recordar que Ordovás cuenta con medio millón de seguidores en Instagram, medio donde siempre se muestra muy cercana con su público. Ha logrado consolidarse en sectores como la moda, el lujo, la belleza o el bienestar. Además, es la creadora de proyectos como Casa Manuela y la plataforma Better Naked.