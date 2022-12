Última hora sobre el estado de salud de IlloJuan tras ser ingresado

El streamer IlloJuan se ha convertido en el protagonista de las últimas horas en el mundo de las redes sociales tras anunciar que ha sido ingresado en un hospital de Málaga tras varios días muy complicados. Tras horas de incertidumbre, su pareja Masi ha querido dar la última hora sobre su estado de salud.

Tal y como contábamos ayer, el famosos creador de contenido anunciaba en su cuenta de Twitter que debía marcharse a Málaga para estar junto a su pareja, pero que todo se había torcido. El problema que ha sufrido en los últimos días es que no ha podido comer ni beber durante cuatro días seguidos, por lo que decidió acudir a un centro médico.

🤕- Actualización del estado de Juan. Esto es lo q ha dicho Juan por YouTube sobre cómo está de salud física y mentalmente (como si estuviera loco ab). Resumen: Se va a Málaga por si le tienen q ingresar en un hospital que sea allí, está jodidillo. Illoupdates o illocruzroja? pic.twitter.com/ZyKJ3xsk02 — IlloUpdates 👽 (@illoupdates) December 14, 2022

Este viaje llega apenas un mes después de haberse mudado a Madrid con su novia, ciudad en la que desarrolla la mayor parte de su trabajo. Ante este revés, decidió regresar a su ciudad para estar junto a su familia para que le cuidasen en estos complicados momentos.

Aunque las explicaciones en su cuenta de Twitter dejaban muchas dudas, fue en su canal de YouTube donde quiso dar más detalles a sus seguidores: «Desde el jueves pasado que me entró fiebre llevo sin salir de casa y sin poder hacer nada más que estar en el sofá. Me recetaron antibióticos y eso me ha generado una infección horrible en la boca por la bajada de defensas».

Hola a todos Llevo tantos días tan jodido que hoy he bajado a Málaga porque la pobre Masi no da más de sí, entre ayudarme y su trabajo Me acaban de ingresar porque llevo 4 días sin comer ni beber apenas y estoy sin fuerzas Os iré informando, espero estar en casa pronto ❤️❤️ — IlloJuan (@illojuan) December 15, 2022

Esta bajada de defensas le ha provocado muchos problemas complicados como «llagas, las encías me sangran y las tengo hinchadas, gingivitis en el paladar, no puedo comer ni beber absolutamente nada…».

Masi, la novia de IlloJuan ha querido dar más detalles ante el aluvión de preguntas y mensajes que ha recibido en las últimas horas. La cantante y también streamer ha decidido utilizar las stories de Instagram para tranquilizar a todos.

Última hora sobre la salud de IlloJuan