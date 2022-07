Ignacio de Borbón confirma, entre lágrimas, que en el pasado sufrió bullying

El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera, no solamente hemos podido conocer el nombre del primer salvado de la semana, sino que hemos presenciado el “puente de las emociones” de Ignacio de Borbón y Nacho Palau.

El valenciano no pudo evitar emocionarse, en todo momento. Entre otras cuestiones, hizo la siguiente confesión: “Esperé más ayuda en Miguel, siempre ha tirado más de mí y lo perdí. A él y a mis hijos. Mucho dolor, mucha rabia y muchísimo rencor. Al sufrimiento nuestro y de nuestro seres queridos”.

El siguiente turno fue el de Ignacio de Borbón. El joven concursante, nada más pisar el peldaño de la infancia, rompió a llorar: “He tenido una familia que me ha querido y me ha dado todo lo que ha podido siempre. Al mismo tiempo, ha sido dura porque sufrí bullying durante años y he tenido muchos momentos de soledad”.

Por si fuera poco, el modelo continuó sincerándose al respecto: “Eso me ha creado muchos complejos a lo largo de mi vida. Creo que ahora no los tengo y lo he superado. Pueden quedar cositas como que me cuesta mucho aceptar las críticas de los demás. A pesar de eso he tenido una infancia feliz».

Ignacio de Borbón aprovechó el “puente de las emociones” para añadir algo más: «En los dos últimos años he madurado mucho. En mi infancia sí que sufrí soledad en muchos momentos. Siempre que llegaba a un colegio nuevo, la gente te mira, la gente comenta…por mi apellido. Lo he llevado bien normalmente en mi vida. No creo que sea la razón de todo tampoco».

Pasó al peldaño de la “culpa”, e Ignacio de Borbón quiso centrarse en su familia: «Me arrepiento de no haber valorado a mi familia como debía, de no haber pasado el tiempo con ellos que tenía que estar. Hasta que no me he ido lejos de ellos, no les he sabido valorar. Lo que más deseo en este mundo es volver con ellos».

De esta manera, entre lágrimas, el concursante de ‘Supervivientes 2022’ quiso ser honesto: «Me pediría perdón a mí mismo por todas cosas y no culparme tampoco porque creo que tengo tiempo suficiente para disfrutar con ellos y darles el valor, el sitio y todo lo que se merecen, no me puede haber tocado una familia mejor». Nada más terminar su “puente de las emociones”, Ignacio de Borbón se encontró con su madre, a la que no dudó en abrazar fuertemente.