‘El Hormiguero’: Rozalén asegura que ha grabado algunos temas de su álbum en la tumba de su padre

Una noche más El Hormiguero regresó a Antena 3. El programa cerró la semana con la visita de Rozalén, que acudió para presentar su nuevo álbum de estudio, bajo el título de Matriz. Un disco con el que la artista celebra sus 10 años de carrera en la música.

La artista albaceteña se mostró muy emocionada de pisar de nuevo el plató de El Hormiguero, y más emocionada aún de acudir al programa para presentar un disco tan especial para ella, que ha visto la luz este mismo viernes 11 de noviembre.

«Esta es mi manera de decirle a la gente que me ha escuchado y me ha dado cariño durante estos 10 años gracias y te quiero. Hay muchos guiños a muchas regiones de toda España, hay muchas canciones que cantábamos con nuestros abuelos y con nuestros padres y hay algún regalo nuevo. Es como un gran viaje», expresó la artista sobre su nuevo disco.

Rozalén sorprendió a Pablo Motos al desvelar que «He sido también un poco ‘gore’ porque me he ido hasta el cementerio, a la tumba de mis abuelos y de mi padre, a grabar canciones que yo cantaba con ellos. Tiene mucho de especial, de sensible, y ojalá la gente lo reciba como una manera de decir gracias».

«Es que en este álbum hay mucho duelo, porque también en el folclore lo hay. Y yo tenía canciones pendientes con mis abuelos o que eran muy especiales para ellos, que son canciones que evocan al pasado. Quería rendirle ese homenaje a mi familia», afirmó la artista.

Como curiosidad, Rozalén destacó que «He grabado en gallego, en catalán, en euskera, que en euskera ha sido la cuarta vez que he cantado pero la primera que me he atrevido sola, y en asturiano».