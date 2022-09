‘El Hormiguero’: Romeo Santos se sincera sobre cómo fue trabajar con Justin Timberlake

El pasado miércoles 21 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero. En esta ocasión, Pablo Motos recibió en plató a uno de los artistas más importantes de la industria musical en todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de Romeo Santos.

El considerado “Rey de la Bachata” ha acudido al programa de Antena 3 para presentar su quinto disco como solista, titulado Fórmula Vol.3. Entre otras cuestiones, se sinceró sobre las canciones incluidas en este proyecto entre las que se encuentra ‘El Pañuelo’, su colaboración con la cantante Rosalía.

Recientemente, Romeo Santos fue noticia por algo más: sus nominaciones a los Latin Grammy. A pesar de todo, y al respecto, el artista estadounidense de origen dominicano fue completamente honesto: “Si te soy sincero, estoy más emocionado por estar aquí en El Hormiguero y por la producción de mi nuevo disco”.

Respecto a Fórmula Vol.3, su nuevo trabajo discográfico, Romeo Santos dijo lo siguiente: “Son 19 canciones donde la mayoría de la producción es bachata, canciones ‘corta venas’, pero tengo por primera vez una canción ranchera, un tema con Rosalía, otro con Justin Timberlake…”, expresó.

Pablo Motos, como era de esperar, quiso saber mucho más sobre esa colaboración con el cantante estadounidense. Es por ello que Romeo Santos reconoció que “todavía no me lo creo, sinceramente”. Además, añadió: “Fue un proyecto que salió de mi cerebro y mi corazón. Cuando estaba trabajando en la producción, hicimos la diligencia y no fue fácil, la verdad”.

Respecto a esa colaboración con Justin Timberlake, el invitado de El Hormiguero quiso compartir más detalles: “Yo estaba en el estudio viendo cómo era tan detallista… Y no me lo podía creer. Al final termina dirigiendo el vídeo musical él, me dijo de montar una coreografía y él termina enseñándome a bailar. Porque yo solo me muevo y aparento, pero él es el un bailarín de verdad”.