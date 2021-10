‘El Hormiguero’ recibió este jueves la visita de María Peláe. La artista acudió por segunda vez al programa para presentar su nuevo single, ‘Que vengan a por mí’, una canción que tal y cómo ha confesado Pablo Motos, ha dejado sin palabras a todo el equipo del programa.

«¿Eres consciente de la canción que has hecho? De cada 20.000 solo una sale así. Me la escuché diez veces seguidas en la oficina», le dijo el presentador a la artista nada más comenzar el programa.

«A mí me gusta el flamenco, pero la puse en la redacción del programa y Juan del Val se fue a la calle para escucharla mejor. Al volver exclamó: ¡Jo que tía! Todo esta noche es una excusa para escucharte en directo», añadió.

“Nos estamos acostumbrando a perder la libertad de expresión a la hora de hablar “, @MariaPelaeMusic nos presenta su nuevo tema “Que vengan a por mi” #PeláeEH pic.twitter.com/jDBDj31AOo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2021

María Peláe explicó que componer ‘Que vengan a por mí’ «fue una necesidad de decir muchas cosas porque había algo que me removía. Me pasó después de ver una manifestación de gente joven que tenían mucho odio en la mirada y atacaba a personas que se estaban manifestando por algo bonito. Nos estamos acostumbrando a perder la libertad de expresión a la hora de hablar».

Pablo Motos preguntó a la invitada si creía que había que ser valiente hablar con libertad, a lo que la artista respondió que «se nos está metiendo mucho miedo para no hablar con libertad. Me dicen que tenga cuidado para decir algunas cosas, para hablar de mi tendencia sexual, por ejemplo. Y por qué no dar un paso al frente y decir que aquí los que están equivocados no son los que vamos con el corazón por delante”.

“Hay que animar a la gente a que sea valiente”, señaló Pablo Motos. “con respeto y con amor se pueden decir muchas cosas. Todos hablamos editando, pero aun así siempre molestas. Puede ser que en este tema haya visto muchas pegas, es posible que quizá si lo hubiese hecho un chico dirían que es un valiente, pero bueno…”, concluyó la artista antes de seguir con la entrevista.