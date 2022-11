‘El Hormiguero’: Pablo Alborán confiesa que le piden “muchas burradas” en directo

El Hormiguero continuó la semana con uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. Tras la visita de Omar Montes, el programa de Antena 3 recibió a Pablo Alborán, que acudió para presentar su nuevo disco, que verá la luz este viernes 2 de diciembre.

La Cuarta Hoja es el nuevo proyecto discográfico de Pablo Alborán. Un disco compuesto por 11 canciones, en el que el artista malagueño se ha vuelto a dejar el alma y el corazón en cada una de ellas. Canciones entre las que se incluyen colaboraciones con artistas de la talla de Aitana y Álvaro de Luna; Ana Mena o María Becerra, entre otros.

«Es un disco que celebra la amistad, el amor, la vida… Es un disco que empecé a escribir una vez que empecé a preparar la gira que acabo de terminar, y el hecho de volver a empezar a hacer conciertos, a estar cerca de la gente otra vez, a reactivar un poco todo, me inspiró para contar historias y para celebrar La Cuarta Hoja», explicó el artista.

Vemos en primicia con @pabloalboran su nuevo disco que sale este viernes 🍀 #AlboránEH pic.twitter.com/vvxmCJ2iHZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 29, 2022

«Con este disco es la primera vez que estoy satisfecho del todo. Y esto que lo diga yo es fuerte, porque dicen que los discos nunca se terminan porque las canciones siempre tienes ganas de retocarlas. Pero es verdad que terminada la producción del disco, está todo exactamente como creo que debe estar. Y me siento muy feliz porque hemos hecho un trabajo ‘heavy’, pero también me he divertido mucho haciendo este disco», añadió sobre su nuevo disco.

A pesar de que cuando está a punto de publicar un nuevo proyecto suele buscar la aprobación de sus seres más cercanos, esta vez, ha sido diferente: «Este disco he decidido no enseñarlo mucho porque siempre busco la aprobación y en este disco lo que quiero es que la gente lo disfrute cómo, cuándo y dónde quiera», expresó.

La reflexión que hay detrás de “La cuarta hoja”, el nuevo disco de @pabloalboran #AlboránEH pic.twitter.com/6e7Mp8QNia — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 29, 2022

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso saber si a Pablo Alborán le piden muchas burradas en los conciertos, y el artista recordó una anécdota que le ocurrió hace poco: «Me piden muchas burradas, pero yo me río porque entiendo el contexto. En el concierto de Nueva York había una mujer en primera fila y su marido me gritó: ‘Por favor, mi mujer quiere un hijo tuyo. No lo quiere mío, lo quiere tuyo. Luego me quedo con él, pero quiere un hijo tuyo’», recordó entre risas.

Además, el artista realizó una importante reflexión sobre el éxito: «He luchado por mostrar la mejor versión de mí por cumplir mi sueño de hacer música, y si sale bien genial y si sale mal tengo otras cosas que me hacen feliz. Claro que me hace feliz hacer un disco y que se venda o que se llenen mis conciertos, no soy hipócrita, ojalá pase siempre, pero la vida también son otras muchas cosas y el éxito puede ser peligroso», aseguró.