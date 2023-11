‘El Hormiguero’: María Becerra desvela el ritual que comparte con Pablo Motos

El Hormiguero no ha descansado ni en un día festivo como el del miércoles 1 de noviembre para no faltar a su cita con los espectadores. Pablo Motos ha cambiado el mundo del cine, después de las visitas de Ricardo Darín y de Belén Cuesta con Ricardo Gómez, por la música con María Becerra como invitada.

La cantante ha vuelto después de convertirse en una de las invitadas que ha dejado mejor sabor de boca en las últimas temporadas. La argentina ha conseguido coronarse como una de las referentes del género urbano con canciones como ¿Qué más pues? o Automático, dos de sus éxitos más conocidos.

El comienzo de la entrevista estuvo marcado por el gran concierto que dará el próximo mes de marzo en Buenos Aires ante 65.000 espectadores que llenarán el estadio de River Plate. Las entradas se agotaron en hora y media ante la sorpresa de la propia artista.

«No pensé que iba a ser ‘sold out’ tan rápido, aunque sí pensé que se iba a llenar. La gente en mi país me quiere un montón y tenía muchas ganas de que volviera a hacer un show en Buenos Aires, porque hace mucho tiempo que no hago uno allí. Y cuando salieron las entradas a la venta fue algo tremendo: se colapsó la página, había un montón de personas haciendo la cola virtual… Fue una locura total», ha recordado.

El presentador valenciano ha querido sabe cómo combate los nervios antes de salir al escenario ante tanta gente. «Antes me ponía muy nerviosa, pero ahora estoy tranquila. Sí tengo mis rituales para centrarme: me gusta estar sola, vocalizo tranquila, me nebulizo, caliento el cuerpo… Tengo ahí todos mis rituales de preparación», explicaba.

Intrigado por lo que le estaba contando, el conductor de El Hormiguero ha querido saber más sobre este ritual. «Lo hago a veces. No lo hago antes de salir a los shows, sino después de un día en el que vi a mucha gente o estuve en contacto con un montón de personas».

El motivo para que la argentina haga esto es que «hay mucha energía dando vueltas y hay mucha gente que te abraza, que llora en tu hombro o algo por el estilo, entonces uno termina cargando esas energías. Y a mí a veces me cargan demasiado de energías, porque a veces hay gente que me dice cosas muy fuertes y yo acabo con los ojos rojos, con mucho dolor de cabeza… Entonces, para hacer esa limpieza energética me pongo sal en todo el cuerpo».

Este consejo se lo dio una persona de su equipo, que se encontraba en el plató, y que ha explicado que se trata de un consejo que le han dado «varias brujas» con las que ha consultado a lo largo del tiempo.