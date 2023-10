‘El Hormiguero’: Ricardo Darín recuerda la noche en la que Leo Messi «le salvó»

El Hormiguero ha comenzado su semana con la visita de Ricardo Darín, el actor argentino que está en España de gira con su obra de teatro Escenas de la vida conyugal, con la que estará girando hasta diciembre. En su charla con Pablo Motos recordó una anécdota que vivió con Leo Messi en mitad de la ciudad de Barcelona.

Tal y como explicó, se trata de una «la historia de un matrimonio a lo largo de 20-25 años», en la que se habla del desgaste que sufre la pareja, pero siempre desde un punto de vista positivo. Su intención es la que defender el amor y el afecto.

El actor es toda una institución en el mundo del cine y el teatro, pero ha conseguido una fama que le permite poder vivir tranquilo en su vida y en el día a día: «Hay algunos lugares donde soy conocido y querido, que también puedes ser conocido y no querido. Creo que es una cuestión de ser agradecido. Entiendo a los que lo puedan llevar un poco mal, porque hay gente que no puede caminar por la calle. Yo sí camino por la calle y no tengo ningún problema», ha reconocido.

Pese a su fama, lo cierto es que Ricardo también tiene ídolos, por eso en más de una ocasión ha tratado de hablar con uno de sus personajes favoritos. «Dos veces la cagué con Woody Allen. Una vez le hice un tackle así tipo rugby en la calle. Sobre todo por la admiración que sentía por él cuando era tan joven yo… Sabiendo que él detestaba este tipo de cosas», ha recordado.

Pero no fue la única metedura de pata con el director, la «segunda vez ya fue a propósito de una entrevista que organizaron en la que yo formé parte en Nueva York. Teníamos una lista de cosas que se podían hacer y que no se podían hacer. Una de ellas era que detesta que le aprieten la mano, cuando lo saludan, y yo lo único que hice fue apretarle la mano y pedirle disculpas todo junto. Era como una especia de tara».

Fuera del cine, su otra gran pasión es el fútbol, donde cumplió el sueño de la gran mayoría de aficionados argentinos al ser amigo de Diego Armando Maradona: «Nos hicimos muy amigos, durante mucho tiempo. Pero luego nos peleamos, nos amigamos, nos peleamos, nos amigamos… Hoy cumpliría 63 años».

.@BombitaDarin vuelve de gira por España con la obra “Escenas de la vida conyugal” #DarínEH pic.twitter.com/8Q9RLBFUT9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 30, 2023

Otro astro del fútbol argentino con el que tuvo un encuentro el invitado de El Hormiguero fue Leo Messi, con el que vivió una situación muy curiosa en mitad de Barcelona. El actor había sido entrevistado en una emisora de radio y salió en defesa del jugador de forma muy acalorada, algo que la persona que le acompañaba no entendía «porque no eran tan amigos».

Al salir del estudio se encontraron con problemas para encontrar taxi, pero en ese momento apreció Leo Messi: «De golpe apareció él y nos llevó hasta el hotel». En aquel momento la persona de prensa que acompañaba al actor no podía dar crédito a lo que estaba pasando: «La chica lo miró, y me miró enseguidada, como diciendo ‘esto es una brujería’».