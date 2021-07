Lolita Flores y Elena Furiase eran las invitadas de ‘El Hormiguero’, programa de Pablo Motos, el pasado martes 29 de junio. Las dos han protagonizado un gran número de momentos de lo más divertidos. Si hay algo que caracteriza a madre e hija es la enorme complicidad que siempre han demostrado tener. ¡Y lo han vuelto a dejar claro!

A tal punto llega la cosa que la cantante y la actriz no tienen ningún tipo de filtro la una con la otra. En el plató de ‘El Hormiguero’ no han faltado las palabras de admiración y cariño, pero también hemos podido presenciar algún que otro “zasca” que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie.

Uno de estos dardos envenenados ha tenido estrecha relación con los novios de Lolita Flores. Durante la entrevista realizada por Pablo Motos ha salido un tema muy concreto: Las parejas que ha tenido la artista. Es entonces cuando Elena Furiase no ha dudado en asegurar que, a lo largo de su vida, ha conocido “a unos cuantos en casa”.

En ese preciso instante, Lolita Flores se quedó sin palabras. Eso sí, terminó diciéndole lo siguiente: “¿Pero cuántos novios has conocido tú?”. La actriz, sin tapujos, respondió de manera muy tajante: “¿Los digo? ¡Tú mandas!”. Lolita no sabía dónde meterse, por lo que Elena quiso salir del paso.

Y es que, al referirse a los novios de su madre, ha reconocido que “a todos los he aceptado muy bien”. Viendo que su madre no le estaba quitando el ojo, la actriz se ha cortado y ha dicho lo siguiente: “Uy, qué seria te has puesto”. La cantante, después de todo, ha terminado reaccionando: “Tantos tampoco he tenido porque he estado doce años con tu padre y después diez años con Pablo”.

Después de este instante, llegaron las risas al plató de ‘El Hormiguero’. Pero los “zascas” no terminaron ahí. Y es que tuvieron que dar a conocer qué es lo que más saca de quicio la una a la otra. Es entonces cuando Lolita Flores dedicó un dardo envenenado a su hija, recordando su fracaso en ‘Masterchef Celebrity’.