Pablo Motos lleva toda la semana en ‘El Hormiguero’ recordando que habían preparado una espectacular sorpresa a la invitada del miércoles, es decir, a Lola Índigo. Lo que la artista ni tan siquiera imaginaba es que iba a terminar su participación en el programa llorando, emocionada por lo que acababa de ocurrir.

La que fuera concursante de ‘OT 2017’ no dudó en visitar el programa de Pablo Motos para presentar ‘La Niña’, su nuevo álbum, que sale a la venta el próximo viernes. Lejos de que todo quede ahí, Lola Índigo guardaba otro as en la manga: Interpretaría, en exclusiva y en directo, ‘La niña de la escuela’ como single de presentación.

¡Increíble! @lolaindigomusic nos baila y canta en directo su nuevo tema “La niña de la escuela” #ÍndigoEH pic.twitter.com/5PGXdTQxit — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2021

Después de la entrevista y las diversas secciones, tanto Pablo Motos como Lola Índigo terminaron desplazándose hasta el parking que está situado junto al plató de ‘El Hormiguero’. Antes de que esto sucedieran, Marron se dirigió a la invitada: “Te hemos preparado un regalo, pero es tan grande que no nos entraba ni en la productora. Tenemos que salir al aparcamiento de al lado, pero creo que lo vas a flipar”.

El colaborador de ‘El Hormiguero’ añadió algo más: “Es el mayor mapping que se haya hecho en este país”. Además, dio más datos: “Vamos a proyectarlo en una pantalla de 34,6 metros de largo y 8,30 de alto. El equipo del programa ha estado trabajando durante semanas para crear esta locura”.

Pero no todo quedó ahí, ya que Marron continuó explicando lo que iba a ocurrir: “Lo vamos a proyectar con seis proyectores de 30.000 lúmenes cada uno, y con uno ya haces un cine, imaginaros con seis… Va a ser una auténtica locura. Aparte de lo que se proyecte, van a pasar cosas físicas”.

Cuando el colaborador dijo “habrá jaleito porque va a salir gente y todo aderezado con fuegos artificiales”, Lola Índigo exclamó: “¡Pero bueno! ¡Qué guay!”. Los tres se sentaron en las butacas de cine y empezaron a disfrutar de ese espectáculo. Durante el mismo, las cámaras enfocaron a la artista que no pudo evitar llorar de emoción.

No solamente había efectos especiales, sino también un gran número de bailarines interpretando uno de sus grandes éxitos. Entre ellos, había amigos de la cantante. “Ha sido increíble, gracias. Sois el mejor programa del mundo. Esto no se me va a olvidar nunca”, decía Lola Índigo mientras abrazaba a Pablo Motos y a parte de los bailarines. ¡Qué sorpresa tan bonita!