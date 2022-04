El pasado jueves 21 de abril, ‘El Hormiguero’ recibió la visita de Jesulín de Ubrique. El diestro, que actualmente es concursante de ‘El Desafío’ en Antena 3, acudió al programa de Pablo Motos para sincerarse sobre cómo está viviendo esta experiencia. No es ningún secreto que se ha convertido en uno de los concursantes estrella.

El presentador de ‘El Hormiguero’ no dudó en preguntar a Jesulín de Ubrique si, a lo largo de su paso por ‘El Desafío’, había llegado a pasar miedo. El invitado respondió de manera negativa, por lo que el valenciano quiso ir mucho más allá: “¿Ser torero hace que no tengas miedo a las pruebas?”. Es entonces cuando Jesulín de Ubrique se sinceró: “En mi profesión claro que tenemos miedo, convivimos con él”.

Por si fuera poco, añadió: “Lo que tratamos es de controlarlo porque, en cada corrida, te pones delante de un toro de 500 kilos y te juegas la vida literalmente, sin trampa ni cartón”. Aprovechando la ocasión, Jesulín de Ubrique quiso ser muy claro al respecto: “Ser torero no significa que no tenga miedo a nada, pero ese temor pasa a segundo plano porque, en la plaza de toros, el miedo te deja muy expuesto”.

En un momento determinado de la entrevista, Pablo Motos quiso recordar la época en la que Jesulín de Ubrique publicó un álbum donde estaba incluido su gran éxito, ‘Toda’. Sobre esto, el invitado hizo saber que, “con eso, le di pie a mis enemigos a pisarme porque en la plaza era más complicado que lo hicieran”.

Por si fuera poco, fue más allá: “Solo lo hacían por faltarme al respeto y, como me perjudicaba, decidí cortar por lo sano. Dejé la música”. Pablo Motos quiso saber qué tuvo que hacer para poder hacer efectiva esa decisión. Es en ese instante cuando el andaluz reconoció que “tuve que pagar 50, 60 o 70 millones de pesetas para abandonar ese mundo y cancelar hasta la gira por América”.

En una entrevista donde las risas no faltaron, el torero señaló lo siguiente: “Mira que no hice las Américas como torero y la iba a hacer como cantante”. Eso sí, deja claro que “ahora únicamente canto para los amigos”. La visita de Jesulín de Ubrique no solamente fue de lo más divertida sino que, además, ¡no dejó indiferente a nadie!