‘El Hormiguero’: Eva González ofrece los primeros detalles de los directos de ‘La Voz’

Eva González ha desvelado algunos detalles sobre los directos de 'La Voz'

Eva González ha visitado este lunes el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ para contar como se siente al enfrentarse a los directos de ‘La Voz’, que comenzarán este miércoles 20 de marzo.

La presentadora ha desvelado algunos detalles del plató del talent. Con unas dimensiones de 3000 metros de plató, los directos de ‘La Voz’ se vivirán como si fueran un auténtico concierto. La puesta en escena promete ser espectacular, con un plató que además contará con unas pantallas gigantescas. La propia Eva González se quedó impresionada la primera vez que pisó el plató tras haber sido ampliado para la parte final del programa, los directos.

Ante la pregunta de Pablo Motos, de cómo se encontraba a apenas 48 horas de comenzar los directos, Eva ha confesado que ahora que se acerca el gran día, está un poco nerviosa, sobre todo por la cantidad de público que habrá en plató. “Sobretodo que tendremos 1000 personas de público, viviéndolo allí con nosotros. Esto me da un poquito de miedo” la presentadora.

La última vez que @evagonzalezf nos visitó fue para anunciar que era la presentadora de @LaVozAntena3… ¡Hoy viene a contarnos millones de anécdotas! #EvaGonzálezEH pic.twitter.com/FwA1ys7RFQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 18 de marzo de 2019

“1000 personas, ese aplauso debe ser tela”, ha respondido Pablo sorprendido. “Ese aplauso también te digo que me da un poquito de miedo porque 1000 personas haciendo ruido… es como en un concierto claro, los coaches están súper acostumbrados, ellos llenan estadios, pero yo con tanto público nunca he presentado nada” recalcó Eva para intentar explicar su miedo.

Pero no es un miedo malo, sino un miedo bonito ante una de las mejores etapas profesionales de su vida. Porque a pesar de los nervios, Eva González no ha dudado en decir que realizar los directos va a ser un subidón. Por su parte, Pablo Motos ha querido echarle un cable a su compañera y desearle toda la suerte del mundo, aunque no la necesite: “Te irá todo fenomenal como siempre” ha concluido el presentador de ‘El Hormiguero”.