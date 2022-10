‘El Hormiguero’ anuncia los invitados de Hollywood de hoy, 20 de octubre

Tras las visitas de Álvaro Soler, Arturo Pérez-Reverte y Dwayne Johnson, El Hormiguero cerrará la semana con tres estrellas de Hollywood que llenarán del glamour el plató. Dos actores y un conocido escritor hablarán serán los invitados de Pablo Motos de hoy, jueves 20 de octubre.

Los actores Daniel Craig y Kate Hudson acudirán junto al director y guionista Rian Johnson para hablar de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, segunda parte de la saga.

La película tendrá un primer estreno en cines el próximo 23 de noviembre, dentro de una ambiciosa estrategia. Estará en las carteleras de todo el mundo solo durante una semana, algo en lo que tiene que ver, y mucho, la plataforma Netflix.

El estreno en salas será un mes antes de la película de los invitados de El Hormiguero se estrene en la plataforma de streaming. El nuevo caso del detective Benoit Blanc, que interpreta Craig, llegará al catálogo de la plataforma el próximo 23 de diciembre.

Esta estrategia tiene dos posibles razone de peso. La primera es la de generar revuelo entre los fans para intentar que acudan en masa durante los pocos días que estará en exhibición. Pero también buscará estar de esa manera dentro de la carrera a los Oscar, que piden como requisito haber pasado por cines.

Tras la entrevista a los invitados de la noche, los espectadores de El Hormiguero esperarán para ver el regreso de Tamara Falcó después de que la semana pasada no acudiese al programa. Tras su ruptura, la colaboradora buscó refugio con amigos en una visita a Lourdes.

El pasado jueves no estuvo en la tertulia de actualidad, aunque el Pablo Motos no quiso avisar hasta que llegó el esperado momento. Según sus palabras, no quiso dar muchos datos para intentar que los paparazzis no fuesen al lugar donde estaba y la dejasen tranquila, algo que consiguieron.