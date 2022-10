Pablo Motos explica los motivos de la ausencia de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’

La ausencia de Tamara Falcó este jueves en El Hormiguero hizo mucho ruido en las redes sociales. De esta forma, durante la tertulia del programa, Pablo Motos explicó el motivo por el que la colaboradora no había asistido al programa.

Como cada jueves, se esperaba que la marquesa de Griñón se sentase en la mesa del programa para participar en la tertulia de El Hormiguero junto a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Sin embargo, el hecho de que no estuviera presente en el baile inicial, ya dio pie a que en las redes sociales se especulase sobre su ausencia.

Tras la entrevista de Manuel Turizo, Pablo Motos dio paso a los colaboradores de la tertulia del programa, y Tamara no se encontraba entre ellos, confirmado su ausencia y generando aún más especulaciones. De esta forma, el presentador de El Hormiguero explicó los motivos por los que la hija de Isabel Preysler se había ausentado.

Tal y como explicó Pablo Motos, la ausencia de la Marquesa de Griñón en el programa de este jueves no se debía a su estado anímico sino a otros motivos: «Tamara Falcó no está en un viaje haciendo una cosa. He estado a punto de decir dónde está, pero no podemos decir dónde está porque se le llena de paparazzis y queremos dejarle tranquila», explicó el presentador.

La aparición de Tamara Falcó era muy esperada este jueves, tras las primeras declaraciones concedidas por Íñigo Onieva a la prensa hace tan solo unos días, donde le pedía perdón de nuevo y pedía respeto para él y su familia.

No obstante, en esta ocasión Tamara ha puesto tierra de por medio y en esta ocasión ha tenido que ausentarse de su papel en El Hormiguero, para cumplir con otros de sus compromisos, ante la tormenta mediática que vive desde hace unas semanas.