Hilary Duff supera sus inseguridades con este posado completamente desnuda

Hollywood en relación con sus producciones cinematográficas, compone uno de los mercados más exigentes y estrictos, donde muchas actrices por ejemplo, han tenido que llevar a cabo cambios físicos o mantener estrictas dietas, sino querían someterse al escarnio público, como ha sido el caso de Hilary Duff.

La conocida actriz, confesó que a sus 25 años, pocas veces se vio con la autoestima necesaria para poder decir, “este es mi cuerpo”. Para muchos de sus seguidores, siempre será la adolescente de la serie, ‘Lizzie McGuire’, sin embargo, lo que no muchos de ellos conocen, es que durante la emisión de aquella serie, la actriz sufrió la peor parte de la industria, el body shaming. Unos «piques» con compañeras que se burlaban de su aspecto físico.

Esto supone algo que para quien recibe este tipo de reproches, por supuesto, afecta a la percepción que puede tener sobre sí mismo. En aquel entonces, esto la hizo alejarse de los escenarios y sets de rodaje. Sin embargo, muestra de fortaleza y progreso, ha conseguido rehacerse de la situación. Hoy en día, la actriz es madre de tres hijos y está felizmente casada con el músico, Matthew Koma. Ahora, Hilary Duff ha decidido mostrar esta faceta oculta hasta entonces, y reaparecer con un desnudo integral.

A la hora de tomar la decisión, Hilary Duff ha tenido en cuenta no solo que vencería uno de sus miedos, sino que esta propuesta venia acompañada de un equipo fotográfico formado por mujeres. De esta manera, Hilary se ha convertido en la protagonista de la portada de la revistas, ‘Women’s Health’.

La actriz se mostró en una bañera, con unas gafas, recostada en una bañera y luciendo tatuajes: “Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a un momento vital en el que estoy en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo», ha explicado, así como que también quiere «que la gente sepa que una maquillista estaba allí poniendo brillo» en todo su cuerpo «y otra persona buscando la posición más favorecedora”.

Finalmente, comentó que quedo encantada con el resultado de la sesión: “Para mí era espeluznante… ¡Sabía que hacer esto me atemorizaría y tenía razón! Pero tuve la sesión de fotos más hermosa posible, rodeada de mujeres y, de hecho, ha sido de las mejores en las que me lo he pasado. Me sentí fuerte y bella y me reí mucho al hacer algunas de estas poses. Gracias a todas las que normalizaron este día por mí y me apoyaron con cumplidos y con amor”.

⚡️ @HilaryDuff spent years trying to live up to Hollywood’s standards. Now, as she poses for the May cover of Women’s Health’s Body Reflections issue, she’s approaching her life and career on her own terms: https://t.co/q25q0y1iCE pic.twitter.com/x8Mta1tAB4

