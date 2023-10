‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Yasmin miente a Ahmet para proteger a Sevval

No es ningún secreto que Hermanos se ha ganado a pulso ser una de las ficciones turcas con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia. ¡Está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos!

El pasado martes 26 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yasmin y su padre se acuerdan de Sevgi, y hablan de ella. Dadas las circunstancias, y tras todo lo que ha vivido en tan poco tiempo, la joven se ve incapaz de olvidarlo.

Sevval está harta de que su hija esté llorando por la pérdida de su abuela, por lo que no duda en desear que se hubiera muerto también. Yasmin da el paso de tomar unas pastillas para intentar acabar con su vida pero, antes de que eso suceda, llama a Ömer. El joven corre a su casa para salvarla, por lo que termina dándole tiempo a llevarla al hospital.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, observaremos cómo Yasmin se recuperará en el hospital. A pesar de todo, Sevval se preocupará por ella y decidirá contar toda la verdad a Ahmet para que su hija se sienta mejor.

A pesar de todo, Yasmin le frenará y mentirá sobre lo sucedido. Por si fuera poco, veremos cómo Sarp se mostrará tremendamente enfadado con su padre y su hermana, y todo por acercarse a Ömer. Todo ello mientras Nebahat convencerá a Asiye de que Doruk se merece algo mejor que ella.

Asiye, por su parte, estará tremendamente triste al pensar que Doruk ha renunciado a sus sueños. A pesar de todo, él estará convencido de que pueden llegar a cumplirlos juntos. Doruk tendrá un fortísimo enfrentamiento con su madre por tratar de alejarle, para siempre, de Asiye. ¡Hasta se irá de casa! No te pierdas la nueva entrega de Hermanos, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.