‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Yaman propone matrimonio a Suzan

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

El pasado martes 25 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo el padre de Elif y Berk comienza a trabajar como conserje en el colegio. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Elif cree firmemente que éste ha robado un sobre con dinero del despacho de Sevval, por lo que le acusa de ladrón.

Yaman corre a casa de Suzan y le confiesa que no está enamorado de Süreyya: “Te quiero a ti” 💥💐 #Hermanos Ver más: https://t.co/0EpDIgSEn2 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 30, 2024

Finalmente, descubre que no ha hecho nada y no puede evitar sentirse tremendamente mal por haber dudado de su padre. Nebahat está profundamente cansada de todos y cada uno de los engaños de Akif. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en pedirle el divorcio, sin importar las consecuencias

Él continúa insistiendo en que la reconciliación es lo mejor para los dos, pero nada más lejos de la realidad. Yaman celebra la cena de fin de año junto a Süreyya y se entera de que Suzan está embarazada. Tras descubrir esta gran noticia, no tarda en correr a casa de Suzan para confesarle que la quiere muchísimo y le pide una nueva oportunidad.

¡El peluche guarda un secreto valioso! Fatma recuerda dónde escondió el dinero 🌟💰 #Hermanos Revívelo: https://t.co/SFzgrLvbHk 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 1, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo los hermanos y los amigos celebrarán, junto, la llegada del nuevo año. Por si fuera poco, recibirán una gran noticia: su abuela recuerda el lugar donde escondió el dinero.

Tras enterarse de que los billetes están en un peluche de Emel, correrán para descubrirlo pero la alegría les durará muy poco puesto que el dinero ya no está allí. Yaman estará muy preocupado por Suzan y querrá que disfrute del embarazo. Por si fuera poco, le propondrá matrimonio. Suzan aceptará y se casarán.

Ayaz se mostrará muy pendiente de Asiye y se pondrá a trabajar en un puesto de perritos para pasar mucho más tiempo con ella, mientras que Elif seguirá muy molesta con el daño que su padre le hizo daño en el pasado y se muestra incapaz de perdonarle. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.