‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Süsen estalla al saber Akif no borró el vídeo de su ordenador

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 5 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta forma, fuimos testigos de cómo Tolga ha estado a punto de ver el vídeo en cuestión, pero no lo ha hecho. Y todo porque Ogulcan ha aparecido en el despacho en el momento justo. Así pues, su amigo deja de prestar atención al ordenador de Akif.

Süsen vuelve a mentir a Oğulcan al saber que ha descubierto el vídeo sobre la muerte de Leyla: “Discutíamos por Ömer”. 🫣 ¡Estamos en shock! #Hermanos ¡Vuelve a verlo! 👉https://t.co/qE3aEuNlyI 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 6, 2024

A pesar de todo, esa grabación vuelve a reproducirse por lo que las consecuencias en la familia Eren no van a tardar en llegar. Además, observamos cómo Aybike continúa dando vueltas en si debería o no contar a Berk que Elif, en realidad, es su hermana biológica. Todo ello mientras los dos jóvenes continúan adaptándose a la convivencia en casa, pero no se soportan.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Suzan y Ahmet pasan cada vez más tiempo juntos. Hasta tal punto que han empezado a plantearse la posibilidad de dar un paso más allá en su relación, a pesar de las circunstancias. En cuanto a Sarp, vemos cómo estalla como nunca contra Orhan.

En el último capítulo de #Hermanos: El pasado vuelve a atormentar a Süsen, ¿confesará lo que ocurrió en los accidentes de Leyla y Kadir?😰 No te lo pierdas aquí: https://t.co/91hy4yHopm ◀ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 6, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Süsen se mostrará profundamente furiosa puesto que Akif no cumplió su promesa al no borrar el vídeo de su ordenador.

Además, asegurará que le ha arruinado la vida. Süsen aprovechará la ocasión para suplicarle que cuente toda la verdad pero, como era de esperar, Akif se negará en rotundo. Por si fuera poco, veremos cómo Suzan decidirá visitar a Ahmet para darle una buena noticia sobre una licitación, pero se quedará sin palabras al ver que Sevval ha regresado a casa.

Lejos de que todo quede ahí, seremos testigos de cómo Ömer defenderá a su novia frente a Ogulcan, quien no soportará tener cerca a Süsen tras saber cómo murió Leyla. Sarp continuará buscando la manera para que despidan a Orhan y, aunque era algo complicado, logrará su objetivo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.