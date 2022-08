‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sengül hace saber a Suzan que Ömer es su hijo

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una de las producciones más sorprendentes hasta la fecha. ¡Y no es para menos!

El pasado martes 23 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, hemos sido partícipes de cómo la policía no dudó un solo segundo en detener a Ömer, debido a la agresión a Tolga. Es entonces cuando Kadir decide intervenir para que Tolga retire la denuncia a cambio de dejarse pegar por él.

Además, observamos cómo Sengül ha escuchado sin querer una conversación por la que termina enterándose de un gran secreto: Ömer es hijo de Suzan. De esta manera, Sengül toma la decisión de hacer una prueba de ADN a su sobrino para comprobar si la información es cierta. De serlo, sería una alegría enorme para ella.

¿Cómo llegó Ömer a la familia Eren siendo hijo de Suzan? Repasa la historia del hijo adoptado de los #Hermanos antes del capítulo de esta noche. 👇 https://t.co/C1EE5cMHHJ — antena 3 (@antena3com) August 29, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Sengül no tardará en desvelar a Suzan que Ömer es su hijo. La mujer se quedará completamente en shock.

Aun así, pedirá a Kadir que no le haga saber la verdad a Ömer. A cambio de su silencio, le otorgará ayuda económica. Ömer, por su parte, encontrará trabajo en una tienda de telefonía mientras que Ogulcan pedirá ayuda a Melisa para poder hacer frente a su deuda. Suzan estará dispuesta a hundir a Akif, por lo que pedirá a Herán que le ayude a cambio del 20% de las acciones de su empresa. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.