‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sarp lanza una grave acusación contra Ömer

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente espectacular.

El pasado martes 22 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo las personas que han sido envenenadas en el club han sido trasladadas, de urgencia, hasta el hospital más cercano. Es un hecho que la situación se ha complicado por momentos.

Por si fuera poco, observamos cómo Emel ha conseguido dejar a todos en shock al negarse a volver a casa. Su familia está atravesando una durísima etapa y, ahora, tienen que enfrentarse a este inesperado inconveniente. La pequeña, para sorpresa de todos, decide quedarse en el orfanato hasta nuevo aviso.

¿Te perdiste lo que pasó en el último capítulo de #Hermanos? 👇 Akif evita que Suzan descubra su infidelidad 💔https://t.co/FimuaqSW6L pic.twitter.com/dYJK2Er9Wn — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 28, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Sarp no dudará un solo segundo en acusar a Ömer de haberle pegado tras quedarse encerrados en el almacén del colegio.

Por si fuera poco, veremos cómo Sengül y Gönül se enfrentarán a las elecciones para la presidencia del barrio. Por lo tanto, inevitablemente, comenzarán una auténtica guerra de campañas electorales. Berk, por su parte, se pondrá celoso de Doruk al ver que cada vez pasa más tiempo con Aybike.

Así pues, tratará de buscar todas las razones que sean necesarias para sabotearle. Lejos de que todo quede ahí, seremos testigos de cómo los alumnos se volcarán por completo en una redacción, al ser una oportunidad perfecta para conseguir una beca para estudiar en Italia. ¿Quién lo logrará? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.

😡 Ömer deja claro a Şevval que no necesitan su dinero y que no piensan marcharse de la ciudad. #Hermanos https://t.co/BHs5zpvkvV pic.twitter.com/rpsd0l6PgO — La Tetería Turca (@lateteriaturca) August 28, 2023