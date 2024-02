‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif cree que hay algo raro en la muerte de la madre de Elif

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 12 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Elif acaba enterándose de que Sarp decidió calumniar a Orhan para despedirle del trabajo. Es más, ha dado el paso de chantajearle. ¡Se trata de una situación verdaderamente tensa!

En el último capítulo de #Hermanos 🔙 Continúa la guerra entre Elif y Berk mientras Ömer les da un ultimátum a su novia y a su primo. 😲 👉 https://t.co/A0OmhwdvSx — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 13, 2024

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Orhan es absolutamente incapaz de comprender el motivo por el que le han querido tachar de ladrón. Aun así, no va a tardar en descubrirlo. Ahmet, por su parte, deja muy claro que no está dispuesto a vivir en la misma casa que Sevval. ¡Pero no todo queda ahí!

¿El motivo? No tarda en confesarles que está conociendo a otra mujer, y que se trata de Suzan. Como es de esperar, Sevval se queda profundamente destrozada e impactada al escuchar sus palabras. En cuanto a Ömer, vemos cómo no va a poder soportar por mucho más tiempo las constantes tensiones que existen entre Süsen y su primo, por lo que intenta solucionar este asunto antes de que se complique aún más.

Şevval pierde el control tras descubrir que Ahmet ha empezado una relación con Suzan: «¿Alguna vez me has querido?»😲💔 #Hermanos https://t.co/X9cYpkR4SL 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 13, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Akif comenzará a tener serias sospechas de que hay algo más tras la inesperada muerte de la madre de Elif, por lo que comenzará a investigar al respecto.

Elif y Berk, por su parte, no se llevarán para nada bien y se picarán constantemente mientras que Ömer se mostrará tremendamente molesto con Süsen puesto que está convencido de que le está ocultando cosas. Al fin y al cabo, está preocupado por ella y querrá ayudarla en todo lo que sea necesario.

Tanto Asiye como su familia descubrirán que Sarp calumnió a Orhan por lo que tendrán un grave enfrentamiento en mitad del colegio, mientras que Ahmet irá a casa de Orhan para pedirle disculpas por el despido. Süsen estará cada vez más destrozada y querrá sincerarse con Ömer. Al bajar del coche para hablar con él, verá que Tolga está distraído y que un coche está a punto de atropellarle. A pesar de todo, Süsen le empujará y se llevará el impacto del vehículo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.