‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer estalla ante las tensiones entre Süsen y su primo

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado martes 6 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Süsen no puede evitar mostrarse tremendamente furiosa. Y todo porque Akif, a pesar de todo, no cumplió la promesa de borrar el vídeo de su ordenador. ¡No puede confiar en él!

A Orhan le echan del colegio acusado de ser un ladrón: «Me han tendido una trampa» 😲 #Hermanos 👉https://t.co/mIY6pgRSz3 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 12, 2024

Por si fuera poco, y al ser consciente de que le puede arruinar la vida en cuestión de segundos, Süsen aprovecha la ocasión para suplicarle que, de una vez por todas, cuente la verdad. ¡Ya no le importan las consecuencias! Aun así, Akif no está dispuesto a ceder tan fácilmente a cambio de nada, ni mucho menos.

Suzan, por su parte, da el paso de visitar a Ahmet para darle una buenísima noticia respecto a una licitación, pero se queda completamente en shock al ver que Sevval, a pesar de todo, ha regresado a casa. En cuanto a Ömer, no duda un solo segundo en defender a su novia frente a Ogulcan, que no soporta tener cerca a Süsen tras saber cómo murió realmente Leyla.

¡Esta semana en #Hermanos! 😱 Orhan cae en la trampa de Sarp, mientras el tío de los Eren enfrenta un duro despido. ¿Podrá recuperarse de esta tormenta? 🌪 https://t.co/y68TplofWR ◀️ pic.twitter.com/dRay5DEpQU — La Tetería Turca (@lateteriaturca) February 12, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Elif se enterará de que Sarp calumnió a Orhan para despedirle del trabajo, y le chantajeará. ¡Una situación verdaderamente tensa!

Orhan no comprenderá el motivo por el que le han querido culpar de ser un ladrón, pero no tardará en descubrirlo. En cuanto a Ahmet, dejará muy claro que no querrá vivir en la misma casa que Sevval y confesará a sus hijos que está conociendo a una mujer, que es Suzan. Como es de esperar, Sevval se quedará impactada al escuchar sus palabras.

Todo ello mientras Ömer confesará que no podrá soportar más las tensiones entre Süsen y su primo, por lo que tratará de solucionar estos problemas antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.