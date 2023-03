Harry Styles predijo en el año 2012 su romance con la modelo Emily Ratajkowski

El romance de Harry Styles y Emily Ratajkowski ha sido uno de los temas que más titulares ha acaparado del mundo de las celebrities en los últimos días. La modelo y el artista fueron captados juntos en una actitud cariñosa por las calles de Tokio, y aunque las imágenes pillaron por sorpresa a muchos fans, más de uno ya lo veía venir.

En las redes sociales no se escapa nada, y tras confirmarse el romance entre Harry Styles y Emily Ratajkowski, los internautas han recuperado las declaraciones que realizó el artista británico sobre la modelo hace más de una década, en el año 2012.

En el vídeo, que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales, el ex integrante de One Direction confesaba durante una entrevista que Emily Ratajkowski era su «crush», al ser preguntado tanto él como sus compañeros por una celebridad que les gustase.

Sin embargo, en el caso de Emily ha sido muy distinto. También ha salido a la luz una entrevista concedida a Vanity Fair en el año 2016, en la que le preguntaron si tendría una cita con Harry Styles, a lo que la modelo respondió de manera negativa.

Fueron los fans los encargados de proponer a la modelo tener una cita con el artista, no obstante en aquel momento ella respondió: «No lo sé. No estoy segura de creer en los fans que emparejan a la gente. No sé si esa es la manera de encontrar el mejor tipo de relaciones».

Siete años más tarde, la modelo parece haber cambiado de opinión. Durante la parada del Love on Tour en Japón, la nueva pareja de celebrites se ha dejado ver por las calles de Tokio, ajenos a que estaban siendo grabados en actitud cariñosa.