Hailey Baldwin lanza su propio programa de cocina

Hailey Bieber se cuela en ti cocina gracias a YouTube. Tras el éxito de su serie de entrevistas en YouTube, donde la modelo mostraba sus trucos de maquillaje y de skincare, la fundadora de Rhode lanzó pasado miércoles la primera temporada de What’s In My Kitchen?.

En una entrega de seis episodios, la modelo estadounidense irá compartiendo con sus seguidores recetas de algunos de sus platos favoritos, incluidas alitas de pollo y una versión casera de su popular Erewhon Skin Smoothie, que tan viral se hizo en las redes sociales.

W¿ Qué hay en mi cocina? fue un derivado natural de ¿ Quién está en mi baño ? ¡porque nuestra audiencia estaba lista para que dejáramos de comer en el baño!». dijo Hailey Baldwin al ser preguntada por este nuevo programa, según The Hollywood Reporter.

“Me ha encantado cocinar y compartir comidas con amigos en mis canales sociales durante años, y no veo la hora de llevar esta experiencia a los fans de nuestra red con OBB y HexClad. Crear nuevos formatos y contenido para mi canal ha sido realmente enriquecedor, ya que mi equipo y yo creamos realmente todo, desde el concepto hasta la pantalla, y no puedo esperar a que todos vean lo que sigue”, expresó Hailey.

El programa también retribuirá, ya que Hailey Baldwin obtendrá sus ingredientes para cocinar de Village Market Place de Community Services Unlimited, que trabaja para «abordar las desigualdades y las barreras sistémicas que hacen que las comunidades sostenibles y los estilos de vida autosuficientes sean inalcanzables», según se puede leer en su web.

Además, Hexclad también hará una donación al Accion Opportunity Fund, que permite a las pequeñas empresas de propiedad de mujeres en la industria alimentaria obtener 100,000 dólares en microcrédito para poder llevar a cabo sus proyectos.

