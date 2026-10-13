Hacemos balance de la residencia de Shakira en Madrid: todos sus invitados a los conciertos

La residencia musical de Shakira en Madrid ha concluido de manera oficial. Desde que la colombiana anunció su paso por la capital española con su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la expectación ha sido máxima. Pues, la artista ha hecho de Macondo Park su pequeña ciudad. Un recinto construido especialmente para la ocasión, donde los asistentes tenían la oportunidad de disfrutar de numerosas estancias, cada una con diferentes temáticas, puntos de merchandising y comida. Un evento único que, acompañado del concierto de la cantante, por la noche, ha garantizado días inolvidables. Sin embargo, toda buena historia que se precie también debe tener su final.

Shakira comenzó su residencia en Madrid el pasado 18 de septiembre. Desde entonces, la artista ha tenido la oportunidad de entonar los temas que componen su discografía. Numerosos momentos inolvidables que han concluido de manera oficial este pasado lunes 12 de octubre. Así pues, con un total de 12 conciertos en la ciudad, la cantante ha terminado con broche de oro esta aventura. Un adiós que nos ha dejado sobre el escenario el paso de otras grandes estrellas. Pues, aunque en los primeros shows no tuvo invitados especiales, en los siguientes no han faltado las colaboraciones.

Artistas invitados por Shakira en su residencia de Madrid

La organización ha mantenido en secreto siempre los artistas invitados que formarían parte del espectáculo. Todo ello con el objetivo de mantener la emoción y la expectación hasta el final. Así pues, Shakira comenzó con las invitaciones el 20 de septiembre, noche en donde cantó junto a Laura Pausini. Un momento inolvidable para los presentes, pues no se esperaban que la italiana fuese la primera invitada.

Lejos de quedar aquí, durante los siguientes shows, el público ha podido ver cantando con Shakira a estrellas de la talla de Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Triplets Ghetto Kids y Dua Lipa. Y es que la artista británica cantó Antología con la colombiana en un español perfecto. Una gran sorpresa para todos, de eso no cabe duda. Pero lo mejor llegaría en la noche del 12 de octubre, en la gran final.

Shakira ha querido despedirse de Madrid por todo lo alto y eso es lo que ha hecho. Además de cantar sus exitosos temas, la artista invitó al escenario a artistas como Maluma, Beéle, Dani Martín y Bizarrap. Un final arrollador donde el público hizo vibrar el estadio en todo momento. Y es que, sin lugar a dudas, Shakira ha sabido dejar lo mejor para el final. Ahora, la colombiana regresa a casa para disfrutar de unas merecidas vacaciones.