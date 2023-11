Gustavo desvela en ‘GH VIP 8’ el motivo por el que renunció a seguir trabajando con María Teresa Campos

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva entrega del debate de GH VIP 8 presentado por Ion Aramendi. Entre otras cuestiones, pudieron hablar con Gustavo, que fue expulsado de manera disciplinaria hace unos días tras un forcejeo con Álex Caniggia. El que fuera chófer de María Teresa Campos aprovechó la oportunidad para aclarar diversos asuntos que se han hablado durante su ausencia.

Entre otras cuestiones, el que fuera concursante de GH VIP 8 desveló el verdadero motivo por el que renunció a su puesto de trabajo junto a la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, tras más de tres décadas. Tras ver las declaraciones de las hermanas y de Alejandra Rubio durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, Gustavo se sinceró sobre cómo le ha afectado la muerte de la reconocida presentadora de televisión.

«Ha sido muy duro, era muy reciente y, cuando me despertaba por las mañanas, siempre me acordaba de ella y me sentía incluso un poco culpable», reconoció Gustavo en el debate de GH VIP 8. «Creo que estaría orgullosa, siempre me dijo que si tenía una oportunidad tirase para adelante, y eso es lo que he hecho», añadió.

Gustavo, sobre María Teresa Campos: «Ella siempre me apoyó y me dijo que si me saliera una oportunidad, que tirase para adelante. Así he hecho, como ella me enseñó» #GHVIPDBT8 pic.twitter.com/KSend3HUG5 — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2023

Lejos de que todo quede ahí, el chófer ha querido desvelar cómo se ha sentido, sobre todo, a raíz de las famosas grabaciones: «No me sentí querido en el momento en el que se me atacó cuando se me acusó, yo sentí que necesitaba más cariño de ellas, pero después lo aclaramos todo». Además, añadió: «Yo las considero como unas hermanas. Ainhoa (su pareja) sabe cómo soy yo y no entendí cómo a veces defendían a otras personas».

«¿Dónde están las 1000 horas de grabación? No existen, solo hay una y se lo conté a ellas. Tengo muy mala memoria, por un tema mío con Carmen la grabé, pero solo por enseñársela a una persona, una tontería, un error», añadió el ex concursante de GH VIP 8. Respecto a la polémica que generó la renuncia a su puesto de trabajo, Gustavo ha querido desvelar el verdadero motivo por el que tomó esta decisión:

«Presenté la renuncia porque quería seguir con ella a su lado, pero no quería seguir cobrando un sueldo», comenzó diciendo. «Para mí ella era mi vida y me sentía una carga económica para ella», añadió. Además, confirmó que, en efecto, existió la petición de la familia de la presentadora de firmar un contrato de confidencialidad: «Me pareció una ofensa para mi persona, no lo firmé porque después de 34 años a su lado me parecía fuera de lugar, sé que se enfadaron». A pesar de todo, ha reconocido que siente mucho cariño hacia Terelu Campos y Carmen Borrego: «Las considero mi familia».