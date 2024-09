El próximo jueves 5 de septiembre se estrena la nueva edición de Gran Hermano. El pasado lunes, en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, se ha presentado esta esperadísima etapa del reality más longevo de la televisión. Lo que la gran mayoría de los allí presentes no esperaban es que se iba a dar a conocer la identidad de la primera concursante confirmada de esta edición. Durante la rueda de prensa, el propio Jorge Javier Vázquez, que se encargará de presentar esta nueva etapa del reality, ha dado a conocer esta información que hasta Maica, la primera concursante confirmada, desconocía por completo. Es algo que le ha pillado por sorpresa puesto que el equipo le había hecho saber previamente que, a pesar de haber hecho varias pruebas en el casting, finalmente no había sido seleccionada. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que le habían preparado algo verdaderamente único y especial.

En plena rueda de prensa en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, Jorge Javier Vázquez comenzó a decir lo siguiente: «Al acabar la noche dirá adiós a su vida y se dirigirá a Guadalix». Acto seguido, una azafata subió al escenario para entregar al presentador un sobre, en cuyo interior venía escrito el nombre del primer concursante confirmado de la edición. Lo que la azafata ni tan siquiera imaginaba es que el nombre que había escrito era, precisamente, el suyo. «¡Maica entrará este jueves a Gran Hermano!», exclamó el de Badalona. Como no podía ser de otra manera, la joven se quedó completamente impactada y sin palabras: «Era mi sueño entrar en Gran Hermano y me dijeron que no había entrado», alcanzó a decir, visiblemente emocionada y, a su vez, nerviosa. En cuestión de segundos había pasado de ser una azafata en la rueda de prensa a ser el foco de atención de los medios de comunicación.

Como no podía ser de otra manera, Maica se vio abrumada por la noticia. A pesar de todo, trató por todos los medios de controlar la situación y aprovechar al máximo lo que le estaba ocurriendo. Así pues, la primera concursante confirmada de Gran Hermano se sentó en una silla y trató de respirar hondo para encontrar algo de calma.

Uno de los momentazos tras esta confirmación llegó cuando Jorge Javier Vázquez hizo saber a la joven que, como concursante oficial, tenía que poner rumbo a Guadalix de la Sierra para entrar en la casa más famosa de la televisión. Algo que, evidentemente, pilló completamente desprevenida a la joven: «¿Y mi maleta? ¿Y mi champú?». ¡Las risas no faltaron en la presentación de la nueva edición!

Quién es Maica, la primera concursante confirmada de Gran Hermano 19

La joven es de Cartagena y lleva bastantes años trabajando como modelo en varias pasarelas. Por si fuera poco, también es nada más y nada menos que visitadora médica. A pesar de que, según ella creía, no había conseguido pasar el casting de Gran Hermano, el equipo del reality le ofreció la posibilidad de trabajar como azafata en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde se llevaría a cabo la rueda de prensa para presentar esta edición. Lo que nunca llegó a imaginar es que ella iba a ser una de las grandes protagonistas, al confirmarse su entrada en la casa más famosa de la televisión.

No es la primera vez que anuncian a un concursante de esta manera

Un claro ejemplo lo encontramos en Gran Hermano 16, edición que ganó Sofía Suescun. Por aquel entonces, durante la rueda de prensa para dar a conocer todas las novedades, se dio a conocer el nombre de la primera de las concursantes confirmadas. Se trataba de nada más y nada menos que Marta Peñate, ahora flamante ganadora de Supervivientes All Stars. La canaria era estudiante de Periodismo por lo que, desde el equipo, se le brindó la oportunidad de cubrir esa rueda de prensa para que adquiriese mucha más experiencia. La joven ni tan siquiera imaginaba que había sido una de las elegidas para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. ¡Muy curioso!