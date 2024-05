Gorka, entre lágrimas en ‘Supervivientes 2024’: «Lo quiero dar todo, pero he llegado a mi límite»

El pasado jueves 23 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Gorka, durante su estancia en palapa tras la esperada unificación, se sinceró sobre el complicado momento que está atravesando en el concurso.

Con la voz entrecortada, y visiblemente emocionado, Gorka reconoció que no lo está pasando nada bien. Y todo, en parte, por lo sucedido en los últimos días con Ángel Cristo Jr. Es algo que, inevitablemente, le ha afectado muchísimo: «No estamos bien, ha dejado mella». Y añadió: «Ha sido una semana muy dura».

«Yo, personalmente, estoy mal. Supongo que me constará animarme. Estoy al límite, no estoy al cien por cien», reconoció el concursante. Sus compañeros no tardaron en mostrarle su apoyo, pero también lo hizo Laura Madrueño. La presentadora de Supervivientes 2024 desde Honduras no dudó en acercarse a él para darle un fortísimo abrazo.

«Lo quiero dar todo, pero he llegado a mi límite», comentó Gorka, visiblemente afectado por la situación que está atravesando. Una frase muy dura por la que Kiko Jiménez quiso hablar y, de esta forma, animar a su compañero en Supervivientes 2024: «¡No existen límites para un vasco!», exclamó.

Rubén Torres, uno de los robinsones con los que Gorka congenió desde el primer instante en el que comenzó esta aventura, se levantó de su sitio para estar al lado del vasco: «Ya verás como vuelves a recuperarte», aseguró, dándole ánimo. Como era de esperar, la reacción de Gorka causó una enorme preocupación entre sus compañeros, pero también entre los espectadores de Supervivientes 2024.

Tanto es así que Jorge Javier Vázquez no tardó en reaccionar ante la complicada situación que estaba atravesando el concursante: «Me ha sorprendido mucho verte así porque te he visto todo el concurso enterísimo, estoy seguro de que es un bajón ocasional». Acto seguido, aprovechó para hacerle una pregunta: «¿Qué podemos hacer para que te animes?».

El vasco no tardó en responder: «Muchas cosas. Una videollamada con mi chica, una tortilla de patata para todos… Una llamada y que ellos coman la tortilla», propuso, bromeando, a pesar de la dura confesión que había hecho minutos antes. Fue entonces cuando el presentador de Supervivientes 2024 aprovechó para dar una información a Gorka.

«Tengo la carta que le diste a Javier Ungría. Está en estos momentos en mis manos. ¿Quieres que se la hagamos llegar a tu novia?», preguntó Jorge Javier Vázquez, a lo que Gorka respondió: «Sí, por favor». «Me ocupo de que Andrea reciba esta carta que ha viajado de Honduras a Madrid», prometió.

Lo que el concursante de Supervivientes 2024 no sabe es que, dentro de muy poco, su novia Andrea va a viajar a Honduras para reencontrarse con él. Una sorpresa que, desde luego, va animar muchísimo a Gorka ahora que está pasando por su peor momento desde que la aventura en Honduras comenzó.