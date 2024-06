Xabi Alonso está loco por fichar a Morata

Xabi Alonso sueña con llevarse a Álvaro Morata al Bayer Leverkusen. El técnico tolosarra ha pedido al club alemán que haga un esfuerzo por fichar al delantero rojiblanco, que es transferible. El capitán de la selección española, que sabe que el Atlético quiere venderle, tiene también una multimillonaria oferta para irse a Arabia Saudí.

Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Ya he contado varias veces que Morata no seguirá en el Atlético. Ni quiere ni el Cholo Simeone quiere que siga. Lleva buscándose la vida para irse a otro club desde hace un par de meses. He dicho varias opciones y hay dos que están encima de la mesa. Una de ellas sería irse al Bayer Leverkusen con Xabi Alonso. A Xabi siempre le ha gustado».

Además, Inda especificó la otra opción que maneja Morata. «Además, de todo eso, tiene una oferta del lugar e moda, el lugar que paga mucho más que el fútbol europeo, que es Arabia Saudí. El equipo que le quiere es el Al-Qadisiyah, el de Michel, al que se ha ido Nacho Fernández. Este tema está bastante más avanzado que el del Bayer Leverkusen. El problema es el dinero que pide el Atlético, que serían unos 20 millones. No quieren que se vaya gratis porque le queda un año de contrato», dijo.

El futuro de Morata sigue siendo una de las mayores incógnitas que rodea a la selección española y, de paso, al que todavía es su club, el Atlético de Madrid. Y en mitad de las opciones que tiene sobre la mesa el capitán de España una nueva puerta se le ha abierto a Morata, la del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, vigente campeón de la Bundesliga y la copa alemana, que ha pedido a su club el fichaje del delantero español.

Xabi Alonso conoce perfectamente a Morata desde que militaba en la cantera del Real Madrid. Ambos fueron compañeros en el equipo que conquistó La Décima en Lisboa de la mano de Ancelotti y de la cabeza de Sergio Ramos. El técnico tolosarra es un enamorado del juego del delantero de la selección española por su polivalencia, su capacidad de trabajo en la presión, sus desmarques, su juego aéreo… y sus goles.

El Atlético necesita vender a Morata, que tiene contrato hasta 2027 después de su última renovación con truco el verano pasado, para liberar masa salarial y hacer hueco para poder inscribir a alguno de los fichajes que realizará el club rojiblanco este verano. El capitán de España es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y su salida sería un alivio no sólo para Simeone, que prefiere a Dovbyk, sino también para Miguel Ángel Gil y sus asesores, que necesitan reconstruir el equipo este verano.

Morata sabe que está en venta

Morata sabe que el Atlético necesita venderle y ya asume su marcha. Tal como adelantó el propio Eduardo Inda el pasado 28 de mayo en El Chiringuito, «Morata y el Atlético de Madrid ya se han comunicado y los dos están de acuerdo con que el delantero no juegue en el Atlético la próxima temporada. Es probable que Morata acabe en Arabia Saudí como tantos jugadores europeos que están haciendo el agosto ganando en algunos casos cinco o diez veces lo que ganan en Europa. En cualquier caso se va a ir sin cobrar ni un euro y va a ser un pacto entre caballeros».

En ese contexto se explican las declaraciones que hizo Morata a la cadena SER la semana pasada antes del debut de España en la Eurocopa. “Si el Atleti está mirando tantos delanteros será porque no soy una prioridad para el club», dijo el delantero, que añadió: «Supongo que lo que sale en prensa, será lo que están hablando desde el club, así de claro te lo digo. Si veo que el Atleti quiere fichar a ocho delanteros, me imagino que no soy la prioridad del club. En octubre cumpliré 32 años y no puedo quedarme en el Atlético para no jugar y para no ser prioridad. Este año pudo haber sido muy diferente y no he hecho la temporada que muchos esperaban”.

Sobre la mesa Morata tiene una oferta de Arabia Saudí, incomparable en términos económicos con ninguna otra, tal como también avanzó el director de OKDIARIO el pasado 10 de junio en el programa de Pedrerol.«Álvaro Morata ha pedido al Atlético resolver su contrato y que le encuentren hueco en Arabia Saudí, que es donde se gana pasta y espera dejarlo resuelto este mes de junio», desveló Inda, que añadió: «Su relación con el Cholo Simeone es irreconciliable. Otra opción que le gustaría es el fútbol estadounidense, pero se gasta menos. En Arabia hay jugadores que cobran en una temporada lo que la MLS paga a todo un equipo».

Ahora mismo la cabeza de Álvaro Morata está en la Eurocopa, en la que debutó con España de la mejor forma posible: victoria y gol. El gran torneo de selecciones de este verano puede revalorizar al delantero español, que ya es el tercer máximo goleador histórico en Eurocopas, y el Atlético se frota las manos ante la posibilidad de que el capitán de España haga un gran torneo.

El nuevo récord que Morata acaba de batir en el Atlético https://t.co/QQpskv5MF5 — okdiario.com (@okdiario) June 15, 2024

Sus números esta temporada han sido guadianescos. Arrancó la temporada como un tiro, pero después del parón navideño se secó de golpe. Morata ha acabado firmando 21 goles en todas las competiciones con el Atlético, pero su segunda mitad de temporada ha estado marcado por varios fallos, en especial el de Dortmund, en ocasiones claras y problemas físicos que mermaron su gran inicio de campaña. En la Liga le dio para igualar a 15 goles con Borja Mayoral, que se perdió dos meses de competición por lesión, en el Trofeo Zarra como máximo goleador nacional.