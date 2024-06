El PSOE critica también a la empresa del cartel del Orgullo de Madrid pese a ser cliente el Gobierno

«En su campaña han elegido condones, copas, tacones y confeti… No me extraña porque con la empresa que ha hecho la campaña…». Con estas palabras atacaba la portavoz del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, a la compañía a la que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha encargado el cartel del Orgullo LGTBI. Lo que Maroto ha querido obviar es que esta agencia de publicidad -Una de Bravas- ha ejecutado varias campañas para el Gobierno de Pedro Sánchez, también durante la época en la que ella era ministra de Industria.

Así puede verse en la propia página web de esta empresa. El primer trabajo que realizó para el Ejecutivo socialista fue en 2022, en una campaña para el Ministerio de Cultura que invirtió 3,6 millones de euros en publicidad para impulsar el consumo de experiencias culturales, en cualquiera de sus disciplinas y reconocer el esfuerzo y trabajo realizado por las industrias culturales. Además de este trabajo de cartelería y publicidad, hace menos de un año, la compañía Una de Bravas realizó un spot para la campaña Caminos Naturales de España, encargada por el Ministerio de Agricultura.

Pese a que el Gobierno ha sido cliente en varias ocasiones de esta agencia de publicidad, cuando se trata del Ayuntamiento de Madrid son todo críticas. Este martes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha exigido la retirada de la campaña del Consistorio madrileño por el Día del Orgullo, dado que en su opinión considera que «vulgariza y desnaturaliza claramente lo que es una fiesta reivindicativa muy potente que lleva muchos años conquistando derechos» por incluir tacones, condones y copas.

«Es tremendo porque las imágenes simbolizan mucho en lo que se ve y en lo que no se ve. Y no se ve ni las siglas LGTBIQ+, no se ve la bandera, no se ven las reivindicaciones de ese colectivo que sigue sufriendo, que sigue siendo atacado, amenazado y agredido por querer a quien les dé la gana querer», ha remarcado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

Unas críticas que no se han realizado en otras campañas, como la que difundió Podemos el pasado año, en la que la formación de Irene Montero -que por aquel entonces ocupaba la cartera de Igualdad- identificaba al colectivo LGTBI con peras, plátanos y tacones. Además, ya en la época de Manuela Carmena al frente del Consistorio capitalino, las campañas del Orgullo ya no incluían las siglas del colectivo.

Repaso a Más Madrid

La formación de Rita Maestre ha sido de las más beligerantes con estos carteles, algo que le ha valido las críticas del alcalde de la capital. Almeida ha resaltado la «incorregible hipocresía» de Más Madrid con el Orgullo al «lucrarse» con una fiesta del partido, que se celebrará el 27 de junio en la sala Boite presentada por la humorista Samantha Ballentines.

«Hablar de copas en el Orgullo en un cartel es frivolizar con las personas LGTBI. Acudan ustedes al cartel de la fiesta con motivo de la celebración del Orgullo. Verán abajo que pone por 12 euros copa y por 6 euros cerveza. Es decir, ustedes dicen que no se puede hablar de copas, pero se lucran con el Orgullo», ha remarcado el primer edil. Además, ha criticado que todos los años la izquierda vuelva «con la misma historia» cuando llega el Orgullo, ya que tienen que «patrimonializar el Orgullo y montar el pollo».

«Durante todos estos años conmigo de alcalde se ha celebrado con total normalidad, a pesar de que ustedes se están asustando siempre, patrimonializando y tratando de crear una disputa y una confrontación donde no la hay», ha censurado Martínez-Almeida, quien se ha mostrado orgulloso de no ser de los que piensan «que el Orgullo se tiene que ir a Casa de Campo, ni de pretender exclusivizar a las personas LGTBI».