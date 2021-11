El pasado lunes 15 de noviembre se estrenó, en Telecinco, el programa ‘Ya son las ocho’ presentado por Sonsoles Ónega. Este espacio aterriza con muchísima fuerza, haciéndonos protagonistas de muchísimas sorpresas. Una de ellas tuvo relación con Ana Rosa Quintana que, en plena lucha contra el cáncer de mama, apareció en el plató para desear muchísima suerte a su compañera y amiga. Otra sorpresa vino en forma de fichaje, ya que Gloria Camila se sumaba al equipo como colaboradora.

La hija de Rocío Jurado, después de muchísimos meses, ha vuelto a sentarse en un plató de televisión. Lo hace justo antes de que comience la segunda parte de la docuserie de su hermana Rocío Carrasco, que se llamará ‘En el nombre de Rocío’. En esta ocasión ejerce el papel de colaboradora, por lo que no ha dudado en pronunciarse en la polémica que existe entre Isa Pantoja y Kiko Rivera.

Debemos tener en cuenta que Alexia Rivas, tertuliana de ‘Ya son las ocho’, aseguró en exclusiva que Isa Pantoja había comido en Cantora con su madre el pasado domingo. Ante esta información, Gloria Camila no ha dudado un solo segundo en dar su opinión al respecto: “Es lo que tiene que hacer”. Debemos tener en cuenta que Isabel Pantoja, tras la muerte de Doña Ana, no está pasando por su mejor momento.

Las puertas de Cantora vuelven a abrirse para Isa Pantoja: «Fue a comer con su madre» #YaSonLasOcho

https://t.co/DDukRsjsd0 — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) November 15, 2021

Sonsoles Ónega, al escuchar las palabras de su compañera, le dio pie para que continuara explicándose. Es entonces cuando la actriz de ‘Dos vidas’ quiso ir más allá: “Madre solo hay una. Las cosas de casa pueden parecer unas cosas, pero si se hablan entre ellos, pueden llegar a un acuerdo”. El clan Pantoja está en una situación con la que puede llegar, incluso, a sentirse identificada.

Este alegato ha llegado a sorprender, incluso, a Miguel Ángel Nicolás. Tanto es así que el tertuliano le ha advertido que esas palabras podrían llegar a tener mucha repercusión. Lo cierto es que Gloria Camila no ha dudado en aplaudir la valentía de Isa Pantoja al regresar a Cantora para estar junto a su madre en este complicado momento.

Muchos son los que aseguran que es un relato que ella no está aplicando, puesto que todavía no se ha sentado a hablar lo ocurrido con su hermana Rocío Carrasco. A pesar de que la hija de José Ortega Cano siempre ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación, la verdad es que ese acercamiento aún no se ha producido. Debemos recordar, eso sí, que la protagonista de la docuserie reconoció que quería mucho a sus hermanos pero no tenía relación con ellos «por la que tienen con Antonio David”. ¿Lograrán solucionar sus problemas?