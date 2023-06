Ginés Corregüela desvela el motivo por el que su hija Miriam no estuvo en la reunión familiar

Ginés Corregüela volvió a protagonizar una nueva polémica con su último reencuentro familiar, en el que estuvo ausente su hija Miriam. De esta forma, el ex concursante de Supervivientes 2023 se ha sincerado y ha desvelado el verdadero motivo por el que su hija no estuvo en la reunión familiar.

«La reunión fue en Úbeda y en casa de mis padres», comenzaba indicando Ginés en su conexión con Sálvame, unas palabras con las que quiso zanjar la primera polémica, debido a que se había dicho que sus padres no iban a acudir a la cita.

«Estuvieron todos mis hermanos menos mi hermana de Málaga. Estuvieron mis padres, mis sobrinos, mi hija Laura…», añadía. Una reunión que para él era muy importante pues quería justificar a sus familiares sus actitudes en televisión y dar las explicaciones oportunas para que entendieran su relación sentimental con Yaiza.

Ginés Corregüela organiza una reunión familiar con las ausencias de Yaiza Martín y su hija Miriam #yoveosálvame

https://t.co/zGUAg62aay — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 30, 2023

Con respecto a Yaiza, Ginés no quiso dar demasiados detalles, aparte de los que se conocen, puesto que al parecer se encontraba enferma y permaneció en Sevilla durante el reencuentro familiar. Un reencuentro en el que el tiktoker quiso aliviar tensiones con sus más allegados.

«Faltaba Miriam porque estaba en Madrid», explicó el tiktoker. «Ha volado con su madre en avión por lo que he oído. No la he podido invitar porque no me coge el teléfono, me tiene bloqueado», expresaba sobre el motivo de su invitación.

«Y también tiene bloqueada a su hermana Laura», añadió Ginés, algo que los colaboradores de Sálvame. No obstante, el ex concursante de Supervivientes 2023 explicó que la conclusión ante el reencuentro familiar “fue muy buena”, debido a que por fin pudieron escucharle tranquilamente y alejado de los focos.