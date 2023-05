‘Sálvame’: Ginés Corregüela rompe a llorar ante las inesperadas palabras de su hija

Ginés Corregüela no está atravesando unas semanas fáciles. Tras su regreso a España después de su participación en Supervivientes 2023, continúa con varios frentes abiertos, entre ellos el encontronazo de su familia con su pareja, tal y como se pudo ver este miércoles en Sálvame.

Este miércoles, Ginés volvía al plató de Sálvame, en esta ocasión junto a Yaiza, para responder a las acusaciones de que su relación sería un montaje para sacar beneficio económico de ello. El ex concursante de Supervivientes aseguraba que está sufriendo mucho, sobre todo por la actitud de su familia.

Las palabras de Ginés empujaban a su hija Laura a llamar al programa. intervenir en directo, dando un giro radical a la situación. “Te quiero mucho, papá, mi hermana piensa de una manera por sus vivencias pero yo nunca pensaré que eres mal padre. Sé que das la vida por mí aunque no me lo demuestres”, le decía la joven.

Laura, la hija de Ginés Corregüela, a favor de Yaiza Martín: «Si ella hace feliz a mi padre y tengo que hablar con ella, hablaré con ella» 💥#yoveosálvame https://t.co/xhPHWZNXMi — Telecinco (@telecincoes) May 24, 2023

A pesar de que no justifica sus errores, Laura no quiere perder a su padre, por lo que durante su llamada sorprendió con un cambio de actitud. «Yaiza ha hecho daño a mi hermana y a mi familia, solo les pido que desmientan cosas que son mentira porque están haciendo mucho daño, si Yaiza hace feliz a mi padre, si tengo que hablar con ella, hablaré con ella», aseguraba.

Las palabras de Laura provocaron las lágrimas tanto de Ginés como Yaiza. «Yo también te quiero», respondía el rey de los bocadillos, y se justificando añadiendo que «la gente habla sin saber y están acusando de cosas que no es verdad».

Por otro lado, Ginés se rompió al hablar de su otra hija, Miriam, con la que tras su paso por Supervivientes ya no tiene relación. «No hay día que no la vea por TikTok. Con verla soy feliz (…) Estoy deseando hablar con ella. Yo se que ella también está sufriendo», expresó en Sálvame.

El ex concursante de Supervivientes rompía a llorar tras escuchar a su hija Miriam afirmar que no estaba invitado a su boda. «Eso a mí me está consumiendo», confesaba con los ojos repletos de lágrimas. «Creo que debería dar un paso al frente para hablar conmigo», expresó