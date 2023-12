‘GH VIP 8’: ¿Quién fue la expulsada ayer tras el ‘súper duelo’?

El pasado 30 de noviembre los espectadores de GH VIP 8 vivieron una noche de infarto. Tras una larga semana, el público pudo ser testigo del super duelo entre dos de las mujeres que más polémicas han vivido a lo largo del concurso: Jessica Bueno y Pilar Llori.

Tras la salvación de Laura Bozzo, las concursantes tuvieron que rendir su cara a cara en la expulsión final de la semana. Un encuentro donde las emociones no faltaron y donde los porcentajes de expulsión estuvieron prácticamente a la par. Pero, ¿quién regresó a casa?

Mood cuando ganas el 🔥 SUPER DUELO 🔥#GHVIPGala12 pic.twitter.com/9sOQdMHt43 — Gran Hermano (@ghoficial) November 30, 2023

Antes de dar el nombre de la expulsada, el programa procedió a ponérseles una serie de videos de su trayectoria en el concurso. Pero, el contenido que no puedo faltar fue el relacionado con Jessica Bueno y Luitingo. Pues, ambos concursantes han tenido una amistad bastante efusiva en Guadalix de la Sierra, algo que a Llori no le ha sentado nada bien.

«Yo con amigos míos no tengo esos acercamientos tan amorosos», le dijo Pilar al ver uno de los audiovisuales. Los sentimientos entre Llori y el andaluz murieron el día en el que la joven de 23 años fue expulsada por primera vez. Desde entonces, la unión entre Bueno con el cantante fue en aumento. Por ello, el super duelo tuvo a todos los espectadores de GH VIP 8 completamente expectantes.

¡Pilar Llori se convierte en la ganadora del SUPER DUELO! 💥 Jessica Bueno es la nueva expulsada #GHVIPGala12 pic.twitter.com/tSOqRYinkW — Gran Hermano (@ghoficial) November 30, 2023

«Yo he decidido que somos amigos. Tengo una persona fuera que para mí es muy importante y no podría faltarle el respeto», aseguró la sevillana, por su parte. Un intercambio de palabras donde al final solo hubo una expulsada y una ganadora del duelo.

Así pues, Jessica Bueno se convirtió en la siguiente eliminada del concurso tras contar con más votos en el televoto. «Estoy tranquila porque no he podido hacer más de lo que he hecho», concluyó la ex pareja de Kiko Rivera. Unas palabras que llegaron antes de tener una emotiva despedida con Luitingo.