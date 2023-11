‘GH VIP 8’: Laura Bozzo se niega en rotundo a responder esta pregunta a Lara Álvarez

GH VIP 8 se encuentra en el momento cumbre de su edición. Con el paso de las semanas la casa de Guadalix de la Sierra se ha ido desalojando poco a poco. Cada vez falta menos para conocer el nombre del concursante ganador, por lo que estar entre los nominados semanales ya supone una gran agonía para los participantes.

Recientemente, Lara Álvarez se ha conectado en directo, en el Última hora, con los concursantes para comunicarles el nombre del famoso nominado que había sido salvado por el público. Una posición que se disputaba entre Jessica Bueno, Pilar Llori y Laura Bozzo.

¡Laura es la salvada! Este jueves se viene el duelo del año 😱 ¿Jessica o Pilar, quién quieres que abandone la casa? 🔁 Quiero que se vaya Jessica

❤️ Que Pilar abandone la casa#GHVIP28N pic.twitter.com/Kb6uvt47eY — Gran Hermano (@ghoficial) November 28, 2023

Bozzo ha sido la elegida por la audiencia para continuar una semana más en GH VIP 8. De esta manera, y debido a que Bueno y Llori se disputan su continuidad en el concurso el próximo jueves, Lara Álvarez le ha realizado una decisiva pregunta a la peruana.

Así pues, la comunicadora le preguntó que cuál de sus dos compañeras nominadas prefería que se salvara de la expulsión. Sin embargo, y a pesar de que Laura Bozzo suele hacer alarde de ser una mujer sin filtros y que no tiene ningún tipo de problema para mojarse, se negó a responder.

Laura no es capaz de elegir entre Jessica y Pilar quién debería ser la próxima expulsada 😱 ¿Cómo os quedáis? 🔁 Team Naranja hasta la muerte DE TARDE

❤️ Lo hace por estrategia porque cree que Jessica es la favorita#GHVIP28N pic.twitter.com/QHILs4XkWC — Gran Hermano (@ghoficial) November 28, 2023

«No puedo, es como elegir entre mamá y papá», dijo Laura Bozzo. Una postura que ha generado todo tipo de reacciones. De hecho, Pilar Llori destacó sentirse muy decepcionada con ella. «Me parece mal porque tiene muy claro las cosas, tiene a Álex en la boca y si el team es hasta la muerte…, pero bueno, no me importa», dijo la concursante de 23 años.

Así pues, fue horas más tarde cuando Bozzo se sinceró. «Lo que yo siento es que quiero que se vaya Pilar y no Jessica», dijo. Una confesión que la influencer no escuchó y por la que volvió a dejar claro que ella no siente a Pilar Llori como miembro del equipo naranja.