‘GH VIP 8’: Ion Aramendi para los pies a José Antonio Avilés tras un desafortunado comentario

José Antonio Avilés ya está fuera de la casa de GH VIP 8 y su primera noche en el Debate ha dado las primeras polémicas, como era de esperar. Su esperado encuentro con Álex Caniggia ha provocado una tremenda bronca en la que Ion Aramendi, el presentador, ha tenido que poner paz y llamar la atención del cordobés.

El incidente entre el ex chofer de María Teresa Campos y el hijo del ex futbolista Claudio Caniggia tuvieron una actitud completamente reprochable y por ese motivo fueron expulsados, lo que hace pensar que protagonizaron una pelea ante sus compañeros. Pese a todo, la dirección del programa ha decidido no mostrar las imágenes, lo que ha provocado una gran polémica entre la audiencia.

En su primer encuentro en plató, el argentino ha cargado contra Avilés, asegurando que él fue el culpable de la expulsión de ambos, una frase que también se ha podido escuchar en la casa en varias ocasiones. Esa acusación no ha gustado nada al andaluz, que se ha defendido con otro ataque: «La diferencia es que yo no estoy aquí por una expulsión disciplinaria». Caniggia, lejos de callarse, ha vuelto a la carga para dejarle claro que esa expulsión fue por su «culpa».

La decisión de no mostrar las imágenes ha provocado mucho debate, incluso entre los concursantes, siendo José Antonio el último en hablar sobre este tema: «Yo callo porque se nos pidió por parte de la organización que no se hablase del tema. Y aquí se hizo una mesa donde se intentó limpiar la imagen de él y del otro, diciendo que el culpable de eso era yo, cuando están aquí porque los expulsaron de manera disciplinaria».

Ante esas palabras, Ion Aramendi ha decidio tomar cartas en el asunto en el plató de GH VIP 8: «Esto se zanja aquí. Los responsables de la expulsión son los responsables de la expulsión, que fueron, tanto Álex, como Gustavo. Ellos son responsables de los actos».