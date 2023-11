‘GH VIP 8’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer, con un histórico resultado?

El pasado jueves 9 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva gala de GH VIP 8 presentada por Marta Flich. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de una de las expulsiones más esperadas de esta edición. Es más, estuvieron a punto de superar uno de los récords más importantes de la historia del reality en nuestro país.

Debemos recordar que la expulsión, en este caso, estaba entre dos de los grandes protagonistas de GH VIP 8. Estamos hablando, cómo no, de Carmen Alcayde y José Antonio Avilés. Marta Flich no dejó de recordar en ningún momento que estábamos ante uno de los días más decisivos de esta edición.

«Esta expulsión es una batalla entre el Team Naranja contra el azul», afirmó la presentadora de GH VIP 8. Los espectadores del reality tenían claro que quien tenía todas las papeletas para poner punto y final a su paso por la casa de Guadalix de la Sierra era nada más y nada menos que José Antonio Avilés.

La audiencia ha decidido que el expulsado sea Avilés. ¿Qué os ha parecido? 🔁 Estoy haciendo la croqueta como Carmen

❤️ Voy a echar de menos el salseo#GHVIPGala9 pic.twitter.com/GuxZWyrjqs — Gran Hermano (@ghoficial) November 9, 2023

Al fin y al cabo, ha estado inmerso en un gran número de discusiones y polémicas que no han gustado en absoluto a los espectadores. Tanto es así que el colaborador de Así es la vida ha sido expulsado del concurso con nada más y nada menos que el 85% de los votos. ¡Algo verdaderamente sorprendente!

Nada más conocer la decisión de la audiencia de GH VIP 8, José Antonio Avilés dijo lo siguiente: «Y yo bromeando con superar el récord de Nagore Robles». Por si fuera poco, quiso hacer balance del motivo de este sorprendente resultado en las votaciones: «Estoy en shock, aunque asumo que mi forma de ser no le gusta a la gente».

Avilés: «Me he quedado en shock con el 85%» #GHVIPGala9 pic.twitter.com/zzR3QCpavL — Gran Hermano (@ghoficial) November 9, 2023

En plató, cuando Marta Flich anunció que el colaborador de televisión era el expulsado, no pudieron evitar aplaudir con fervor. Es más, no tardaron en abuchear cuando la presentadora del reality confirmó que, si Avilés quería, podría optar a la repesca. Ante tal reacción, Marta hizo el siguiente comentario: «No os ha gustado, eh».

Al ser consciente de que no tiene el favor del público, el colaborador de televisión se negó en rotundo a formar parte de la repesca de GH VIP 8: «Yo me quiero ir a mi casa». Por si fuera poco, añadió: «Yo con un 85% de los votos no participo en una repesca». Sin duda, una de las expulsiones más esperadas y, sobre todo, más históricas de esta edición.