‘GH VIP 8’: se confirma la primera concursante oficial de la edición

Este martes 5 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria, se presentaba la nueva edición de GH VIP 8 con Marta Flich y Ion Aramendi. Lo que ninguno de los allí presentes esperaba es que, de un momento a otro, fueran a presentar a la primera concursante confirmada de esta temporada. Estamos hablando de uno de los rostros del periodismo que más ha dado de qué hablar en los últimos meses: Sol Macaluso.

Los compañeros de Así es la vida, en plena cobertura de la muerte de María Teresa Campos, han decidido hacer un alto en el camino para poner rumbo, en directo, a Vitoria ya que allí se encontraban los presentadores de GH VIP 8. No solamente mostraron el confesionario, sino que hemos podido escuchar, por primera vez, la voz del Súper. Algo que dejó completamente sin palabras a todos, ¡y no es para menos!

Pero tenían una sorpresa más entre manos. El Súper anunció a Marta Flinch y Ion Aramendi que estábamos a punto de conocer el nombre de la primera concursante confirmada de la edición. Alguien que se había desplazado hasta Vitoria para sorprender a todos los seguidores del longevo reality. Nadie esperaba que, en ese coche con las lunas tintadas, apareciera la reportera Sol Macaluso.

En el vídeo de presentación, publicado en el Twitter oficial del reality, podemos ver a Sol Macaluso presentándose a la audiencia: «Bueno, me lo pidieron tanto que tuve que hacerles tanto», comenzó diciendo. «Voy a entrar en la casa de Gran Hermano y espero que ustedes me apoyen tanto como me estaban diciendo», añadió. Por si fuera poco, la periodista ha desvelado qué aportará a la casa de Guadalix de la Sierra.

«Traigo frescura, traigo honestidad, traigo mucha verdad y muchas ganas de desafiarme a mí misma. ¿Me acompañas?», aseguró Sol Macaluso. Sin duda, estamos ante una de las grandes sorpresas de la edición. Bien es cierto que era uno de los nombres que más sonaban en la lista de candidatos para entrar en GH VIP 8, pero jamás imaginamos que aceptaría formar parte de un reto personal y profesional tan enorme.

A la vista está que Sol Macaluso llega a la casa de Guadalix de la Sierra dispuesta a sorprender y, sobre todo, sorprenderse a sí misma. Estamos completamente convencidos de que no va a dejar absolutamente indiferente a nadie. El próximo 14 de septiembre, la periodista comenzará su etapa en GH VIP 8 junto al resto de compañeros con los que compartirá esta experiencia.