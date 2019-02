‘GH DÚO’: Sofía Suescun, protagonista de un juego sucio que acaba en la soledad de una reina (de realities)

Sofía Suescun no está pasando su mejor momento en 'GH DÚO'

Sofía Suescun está siendo una de las protagonistas de ‘GH DÚO’, pero no como ella desearía. Al contrario. Está dejando muchísimo que desear en varios momentos. La que fuera ganadora de ‘Gran Hermano 16’ y ‘Supervivientes 2018’ está viviendo un reality verdaderamente complicado. Ella siempre decía “que no hay dos sin tres”… pues parece ser que sí.

Salió expulsada y ahora está teniendo una nueva oportunidad al ser una de las candidatas para ser repescada. No tiene todas consigo, siendo honestos. La audiencia está verdaderamente cansada del juego de Sofía Suescun. No le ha beneficiado en absoluto volver a estar en un programa de televisión de estas características. ¡Y mucho menos con Alejandro Albalá a su lado!

Porque el juego que está realizando con él es completamente sucio. Ella misma no tiene claros sus sentimientos. Es un claro ejemplo de “ni come ni deja comer”. Sofía Suescun dice a Alejandro Albalá que solamente quiere ser su amiga, pero luego no soporta la idea de que, por ejemplo, Ylenia Padilla se pueda acercar a él.

Ylenia sobre las lágrimas de Sofía: "Estaba esperando a ver si arrancaba o no, porque le ha costado" #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/933b46FGas — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2019

Es más, cuando hubo este acercamiento, Sofía Suescun mostró su desencanto al asegurar lo siguiente: “Tanto que decía que estaba enamorado de mí…” ¿Qué pretendía? ¿Que Alejandro Albalá estuviera completamente quieto para guardarle fidelidad en una pareja inexistente? Pareja que ella utiliza a su antojo, claro está.

Cuando le interesa está soltera y cuando no, se acerca a Alejandro Albalá para darle besos y confundir sus sentimientos. Sofía Suescun no lo está haciendo bien y ella se está dando cuenta de todo. No solamente está alejando de su vida al de Santander sino que, por si fuera poco, también ha perdido la amistad tan verdadera que le había ofrecido Ylenia Padilla.

Está claro que es una demostración de que hay límites que no se pueden sobrepasar y, pese a todo, siempre hay que anteponer a las personas. Sofía Suescun no está en su mejor momento como concursante de realities, por lo que podemos afirmar que la reina podría haber perdido su corona de manera más que definitiva. ¡Una pena!