‘GH DÚO’: La propuesta de Carolina Sobe sobre Alejandro Albalá que enfada a Sofía Suescun

La concursante de 'GH DÚO' enfada muchísimo a Sofía Suescun

La tóxica relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá comienza a cansar a la audiencia. Sus constantes peleas sin fundamento les hace ser protagonistas del reality y, a la vez, los más odiados. La última pelea que protagonizaron en GH DÚO fue la del pasado 17 de marzo. Carolina Sobe, Alejandro Albalá y Sofía Suescun se encontraban en el sofá del salón descansando cuando Carolina comenzó a hablar y bromear con Alejandro. Fue entonces cuando Carolina le dijo que debería ser… ¡tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’!

Claro, todo ello ocurrió delante de Sofía, a la que no le sentó nada bien los comentarios de su compañera Carolina. “Hay detalles que ya sobran, Carolina, lo has dicho ya varias veces. Si vas de que me tienes aprecio, que se note un poco”, le dijo Sofía. Esta argumentó que es asesora del amor en el famoso programa de Telecinco ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, y que Carolina tenía muy malas intenciones al decirle a Alejandro que fuera como tronista al programa donde también colabora Sofía.

¿Será que Carolina de verdad lo ha hecho con malicia? Ella, por su parte, dijo que puede hablar con su amigo Alejandro lo que le dé la gana. “Yo teniéndote el aprecio que te tengo no te meto puntos cuando te tengo que nominar. Tú en cambio sí”, defendía además Carolina, aludiendo a la doble moral de Sofía, que fue enseguida al confesionario a desahogarse.

Alejandro, por su parte, se extrañó del enfado de Sofía, porque él ya tenía claro que entre ellos no había nada. “No entiendo el enfado, si no te aporto nada bueno y soy un monstruo y un bicho…”, decía Alejandro, pero Sofía le corregía: “de mi boca no ha salido que seas un monstruo o un bicho”.

En el plató, Nagore y Kiko apoyaron la idea de que Alejandro fuera tronista en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ o, por qué no, incluso pretendiente.