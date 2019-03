‘GH Dúo’: Jorge Javier Vázquez habla sobre la adicción a las drogas de Kiko Rivera con más sinceridad que nunca

Kiko Rivera ofrece a Jorge Javier Vázquez nuevos datos sobre sus adicciones

Kiko Rivera estaba en la cuerda floja. Se había convertido en una de las dos personas que podrían salir expulsadas en la noche del jueves. Por ese mismo motivo, fue el primero en pisar la sala de expulsiones. Fue el lugar más que perfecto para tener una espectacular charla, en primera persona, con Jorge Javier Vázquez.

El presentador le mostró una serie de vídeos donde el hijo de Isabel Pantoja hablaba con sus compañeros de sus adicciones. Por ese mismo motivo quiso hablar con él personalmente sobre el tema en cuestión. Kiko Rivera volvió a realizar ciertas confesiones, en confianza, que no han dejado absolutamente indiferente a nadie.

Es evidente que es un tema muy complicado para hablar pero, aún así, Kiko Rivera se siente “muy refugiado” en ‘GH DÚO’ y con la confianza suficiente para abrirse el alma. De hecho, continuó hablando con Jorge Javier Vázquez sobre todo lo que siente sobre todo lo que tiene que ver con su pasado más reciente.

Kiko: "Iba por la calle. Veo un bar y leo 'Se traspasa. Liquidación total'. Y le compré todo el alcohol que tenía" #GHDÚOGala9 pic.twitter.com/YIxG3wdZCA — Gran Hermano (@ghoficial) February 28, 2019

“He superado una parte muy difícil que es la adicción a las drogas”, comenzó a decir el concursante de ‘GH DÚO’. “No sé si volveré a tener el dinero de antes, pero sí sé que ahora soy mucho más feliz”. Esta confesión emocionó a todos los espectadores y, por supuesto, al presentador. Él mismo lo dijo en directo durante la gala del jueves.

Jorge Javier Vázquez, como la mayoría de la audiencia, ha visto crecer a Kiko Rivera y, por ese mismo motivo, ha decidido aplaudir la fuerza que ha tenido para plantar cara a todos esos problemas. De hecho, Kiko Rivera confesó sentir pena por todo lo que podía haber sido y no ha conseguido por culpa de las adicciones y las malas compañías.

Ahora bien, ¿se arrepiente de haber contado todo esto en ‘GH DÚO’? La respuesta es clara y, sobre todo, negativa: “No me arrepiento. Así soy yo, como dice mi canción. Me he abierto como nunca lo he hecho y no, no me arrepiento en absoluto”, así lo dejó más que claro Kiko Rivera. Es evidente que una de las cosas que más nos ha gustado de él es su sinceridad. ¡Bien hecho!