‘GH DÚO’: Así fue el duro enfrentamiento entre Antonio Tejado y Julio Ruz en plató

Julio Ruz arremete contra Antonio Tejado en el plató de 'GH Dúo'

El pasado 14 de marzo tuvo lugar en la cadena Telecinco la décima gala del concurso de telerrealidad ‘GH Dúo’. En dicha gala los concursantes restantes del reality show se enfrentaban a una nueva expulsión dejando únicamente a siete participantes en la casa de Guadalix de la Sierra.

La gala transcurrió como todas las anteriores, los concursantes se pusieron en el salón a ver los vídeos de la semana y comentar sobre ellos para que la audiencia se decantara por uno de los nominados de la semana. En la palestra se encontraban Carolina Sobe y Antonio Tejado, ambos concursantes muy fuertes que han sido grandes protagonistas de esta primera edición de ‘GH Dúo’.

Finalmente, Carolina Sobe celebraba su triunfo en la sala de expulsión frente a un Antonio Tejado orgullosos de su concurso y al que despedía saliendo de la casa con las palabras “un sueño cumplido, nunca imagine que iba a aguantar dos meses y pico en un concurso”. De esta manera Antonio Tejado se convertía en el nuevo expulsado del concurso y se disponía a llegar a plató junto a Jorge Javier Vázquez para analizar su paso por el concurso, que ha sido de lo más movidito.

Ya en el plató de Mediaset, el presentador recibía a Antonio Tejado felicitándole por haber dado un concurso del que hablar, y alegaba “es una pena que estés aquí, sobre todo cuando hay gente en la casa que debería de haberse ido la primera semana”. Tras esto Antonio Tejado se disponía a ver su paso por la casa, desde su enterada como pareja en crisis junto a Candela Acevedo (que acabo en ruptura definitiva y con Candela como la villana de la edición y casi repescada) hasta sus ligues con Sofía e Ylenia, para finalizar con su relación con María Jesús Ruiz.

Fue en este punto cuando quiso intervenir Julio Ruz, pareja de concurso de María Jesús Ruiz y ex pareja sentimental, que fue expulsado por conducta inapropiada a las pocas semanas del concurso. El empresario le reprochaba a Antonio Tejado lo siguiente: “Has repetido estos días que cuando te quites el micro me vas a tirar por encima de la tapia. Me gustaría saber qué significa eso. Yo he reconocido mi error al ver las imágenes, pero no le he tocado un pecho a nadie sin su consentimiento ni he apoyado manadas ni he forzado besos”.

Frente a estas acusaciones tan directas contra Antonio Tejado, Jorge Javier Vázquez ha querido poner fin a la futura discusión que provocaría estas palabras de Julio Ruz en Antonio Tejado, y ha optado por continuar cambiando de tercio la entrevista.